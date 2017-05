Napoli, 30 anni dal primo Scudetto: cosa fanno oggi i protagonisti di quel trionfo?

Domenica 10 maggio 1987. Una data che per un tifoso del Napoli rappresenta molto di più di un anniversario. Il primo Scudetto partenopeo, oltre che dare finalmente il giusto premio ad una delle tifoserie più calde, affezionate, passionali e folcloristiche in Italia, ha segnato la prima grande rivalsa del calcio del sud su quello del nord, il primo successo nel mondo del pallone italiano slegato dalla mera ricchezza e dalla potenza economica di un club. Una vittoria sociale e culturale, prima che solo sportiva. Troppo semplice associare quel campionato fantastico all'estro e alla classe di Diego Armando Maradona. Fu tutta la squadra di Ottavio Bianchi, nella quale brillavano giocatori eccezionali come Garella, Bagni, Renica, Carnevale, De Napoli, Giordano, Ferrara e Romano, a mettersi al servizio del "Pibe". Uniti per stravolgere gli equilibri del calcio italiano e segnarne una pagina indimenticabile nella sua storia.

Per celebrare nel modo migliore quella magica stagione, in cui Inter, Juventus, Milan e Verona dovettero arrendersi al dominio azzurro, siamo andati ad indagare nelle vite dei protagonisti di quello Scudetto. Oggi gran parte di quel gruppo si nutre ancora di calcio. Chi ha fatto l'allenatore, chi l'osservatore, chi il procuratore. Un amore per il pallone legittimo e comprensibile. Un amore che tutt'oggi il pubblico napoletano mantiene per quell'impresa. Tutto ciò che è avvenuto nel campionato 1986/87 è destinato a durare in eterno.

Gli eroi del 1986/87 oggi

Salvatore BAGNI – Dopo la carriera da calciatore è stato dirigente sportivo (Lazio, Napoli e Bologna) e commentatore tv anche per la RAI. Oggi è ancora nel mondo del calcio come procuratore e consulente di mercato.

Giuseppe BRUSCOLOTTI - Vive ancora oggi a Posillipo. È stato proprietario di un ristorante intitolato come la data del primo scudetto del Napoli (10 maggio '87) chiuso nel giugno del 2014, ed anche proprietario di un punto scommesse a Fuorigrotta. Rimane un apprezzato opinionista di calcio in terra campana.

Luigi CAFFARELLI - Area scouting delle giovanili del Napoli, lavora con Gianluca Grava. Va in giro a cercare talenti e lavora ancora per il club che ha sempre amato.

Andrea CARNEVALE – Mai uscito dal mondo del calcio. Da alcuni anni ricopre la carica di responsabile dell'area scouting dell’Udinese

Fernando DE NAPOLI - Uno dei pochi che con il calcio ora non c'entra nulla. De Napoli é titolare di un'enoteca chiamata "Divino" a Vergato in provincia di Bologna.

Raffaele DI FUSCO – Attualmente è in cerca di un incarico, ma nelle ultime stagioni è stato preparatore dei portieri di Siena, Messina, Pro Patria e Lecce.

Ciro FERRARA – Appena tornato dall'esperienza in Cina. Spesso in televisioni, opininista di punta di Mediaset e comunque sempre allenatore.

Moreno FERRARIO – Collaboratore tecnico della Primavera dello Spezia.

Claudio GARELLA – Opinionista che da poco ha smesso col calcio. È stato dirigente e direttore sportivo per diverse squadre piemontesi non professionistiche.

Bruno GIORDANO – Sempre rimasto nel mondo del calcio. Oggi é direttore generale del Gragnano Calcio (squadra napoletana) in Serie D.

Diego Armando MARADONA - Alla ribalta e non ha bisogno di descrizioni. Pochi giorni fa è stato nominato allenatore di Al-Fujairah FC, formazione militante negli Emirati Arabi Uniti.

Ciro MURO – Allenatore attualemente svincolato. Ma ha allenato sia nelle giovanili del Napoli che in Serie D.

Alessandro RENICA - Le ultime notizie riguardano il gennaio 2017, quando ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di allenatore della società veronese Sona M. Mazza. Veneto. Nelle ultime stagioni ha sempre allenato nelle categorie minori del Triveneto.

Francesco ROMANO – Procuratore ancora in attivitá. Tra i suoi affiliati Gamberini e Missiroli.

Luciano SOLA - Ha chiuso col mondo del calcio. Oggi lavora nel settore dei vetri in Lombardia.

Giuseppe VOLPECINA - Attuale osservatore del Torino ed opinionista televisivo nelle tv piemontesi.

Ottavio BIANCHI - Ha smesso di allenare nel 2002. Quello col Napoli rimarrá l'unico Scudetto della sua carriera.

Il tabellino Napoli-Fiorentina 1-1, Serie A 1986/87

Napoli – Domenica 10 maggio 1987 - Stadio “San Paolo”



NAPOLI: Garella, Bruscolotti, Volpecina (87’ Ferrara), Bagni, Ferrario, Renica, Carnevale (89’ Caffarelli), De Napoli, Giordano, Maradona, Romano. (Panchina: Di Fusco, Sola, Muro). Allenatore: Bianchi.

FIORENTINA: Landucci, Contratto, Maldera, Oriali, Pin C., Gentile Claudio, Onorati R., Gelsi, Diaz, Antonioni (64’ Di Chiara), Baggio (72’ Berti). (Conti P., Rocchigiani, Galbiati). Allenatore: Bersellini.

Arbitro: Pairetto (Torino)

Gol: 29’ Carnevale (N), 39’ Baggio (F)

Classifica: Napoli 41 – Inter, Juventus 37 – Verona 35 – Milan 34 – Sampdoria, Roma 33 – Avellino 28 – Torino, Como 26 – Fiorentina 24 – Ascoli 23 – Brescia 22 – Atalanta, Empoli 21 – Udinese 14.