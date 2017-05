Napoli-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Allan; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.

Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Hamsik

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Padoin; Joao Pedro; Borriello, Sau. Allenatore: Rastelli.

Squalificati:

Indisponibili: Miangue, Ceppitelli, Dessena, Melchiorri

STATISTICHE OPTA

Napoli imbattuto nelle ultime 13 gare di Serie A giocate contro il Cagliari: otto vittorie e cinque pareggi.

Il Napoli ha segnato almeno tre gol in cinque delle ultime sei sfide nel massimo campionato contro il Cagliari, incluse tutte le ultime quattro.

Il Cagliari non vince al San Paolo in Serie A dall'agosto 2007: da allora quattro vittorie azzurre e tre pareggi.

Il Napoli è, al pari della Juventus, una delle due squadre che ha conquistato più punti nel girone di ritorno di questo campionato: 36 su 45 disponibili.

Il Cagliari ha subito gol in tutte le trasferte disputate in questo campionato e nelle ultime quattro gare fuori casa ha alternato una vittoria a una sconfitta (ultimo il ko di Udine).

Solo uno degli ultimi 17 gol casalinghi del Napoli in Serie A è arrivato nel primo tempo (Insigne su rigore contro il Crotone).

Il Cagliari, però, ha subito ben 31 reti nei primi tempi (meno solo del Pescara, 33).

Tre dei quattro giocatori che militano in Serie A in doppia cifra sia di gol che di assist in questa stagione (tutte le competizioni) giocano nel Napoli: Callejon, Hamsik e Insigne (l’altro è il romanista Salah).

Dries Mertens è il giocatore che ha partecipato attivamente a più gol nel girone di ritorno di questa Serie A: 16, di cui 11 reti e cinque assist vincenti.

João Pedro ha partecipato attivamente a quattro degli ultimi cinque gol del Cagliari in campionato (tre reti e un assist), ma solo uno dei suoi sei centri in questa Serie A è arrivato in trasferta.