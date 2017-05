Napoli: Chiriches, Zapata e Pavoletti sono i possibili partenti

In questa stagione, il Napoli di Sarri ha dimostrato di essere definitivamente una big e di poter compere con chiunque, esprimendo anche il miglior calcio d’Italia. L’unico neo in una stagione quasi perfetta è stato lo 0 alla casella “trofei vinti”, anche se la strada intrapresa sembra essere quella giusta. Per vincere il campionato, però, sarà necessario qualche acquisto di livello per fare il definitivo salto di qualità. Prima, però, bisogna cercare di vendere qualche giocatore per fare cassa.

Chiriches: il "Conte Vlad" che ha perso la nobiltà

Arrivato per tamponare un reparto che non avrebbe potuto reggere due competizioni con i soli Koulobaly e Albiol, Ciriches ha dimostrato di essere un difensore di buon livello, anche se ogni tanto commette qualche errore di troppo. Queste sbavature, infatti, hanno convinto Sarri a non puntare più stabilmente su di lui, preferendogli Maksimovic. Per questo, il difensore romeno sembra essere sul piede di partenza. Lo cerca il Galatasary: con una buona offerta, il numero 21 potrebbe volare in Turchia.

Vlad Chiriches festeggia il gol realizzato nella partita tra Napoli e Torino, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

Duvan Zapata: gigante in una terra di piccoletti

Questa stagione ha dato un importante segnale sull’idea di calcio di Sarri, specie riguardante quello offensivo: là davanti bisogna correre. Movimento, movimento e ancora movimento. Non sembra avere queste caratteristiche Duvan Zapata, attaccante in forza all’Udinese. Il patron Pozzo ha presentato un’offrerta per il calciatore colombiano: il cartellino di qualche giovane più un piccolo conguaglio economico. ADL non sembra voler tenere a tutti i costi Zapata: con l’offerta giusta, il colombiano potrebbe salutare Napoli.

Zapata - Udinese-Chievo - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Pavoletti: centravanti tanto corteggiato ma poco utilizzato

Ultima ma non ultima, c’è da risolvere la grana Pavoletti. Il centravanti ex Genoa è stato veramente poco utilizzato e ha espresso il suo malcontento, dichiarando di voler giocare di più. Senza garanzie tecniche, il suo agente ha fatto sapere che Leonardo se ne andrebbbe. Quest’estate, quindi, l’avventura in Campania di Pavoletti potrebbe già concludersi.

Video - Sarri: "Napoli da record? Siamo più forti dell'anno scorso e miglioreremo ancora" 01:20

Gabriele Amerio