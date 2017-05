Napoli, come annullare l’ultimo gap. Primo passo: non vendere i migliori ai migliori

Nessun dubbio che il Napoli sia la squadra che, in Italia, offre il calcio più bello. Ebbene, la squadra che offre il calcio più bello finirà (probabilmente) terza, dietro la Juventus e la Roma. Non gli è bastato aver realizzato 90 gol, eguagliato il numero delle reti segnate in trasferta (46, come la Juventus di Giampiero Boniperti e John Hansen edizione 1949-’50), portato a 83 il record aziendale di punti. Al secondo anno, Maurizio Sarri ha paradossalmente peggiorato il suo ruolino, da secondo a terzo.

In campionato e in Coppa Italia, battuto dalla Juventus; in Champions, dal Real: le due finaliste di Cardiff. La bellezza è un fattore soggettivo. La grandezza, viceversa, un concetto assoluto. Si può essere grandi e belli come il Milan olandese di Arrigo Sacchi. Si può essere grandi senza essere (così) belli, come la Juventus di Massimiliano Allegri o l’Inter di José Mourinho. Avviso ai naviganti: se traslocare dal quindicesimo posto al secondo è complicato, passare dal secondo al primo è complicatissimo (Trap dixit).

E il Napoli lo sa. Che cosa serve per l’ultimo balzo? Innanzitutto, che rimanga Sarri. La continuità didattica è preziosa. I siparietti con Aurelio De Laurentiis appartengono al folclore nazionale, e non necessariamente napoletano. Penso alle intemerate di Silvio Berlusconi, alle sue circolari aziendali. Su Pepe Reina, magari, avrebbe fatto la stessa battuta. Altra cosa: migliorare tecnicamente una rosa già forte è difficile, perché bisogna pescare gente ancora più forte, e non sempre c’è o si trova al prezzo che si vorrebbe.

E allora, in ordine sparso. Non vendere il miglior giocatore all’avversario migliore, come è stato fatto con Gonzalo Higuain. Pensare, in fretta, al dopo Reina: mi piace molto Alex Meret della Spal. Servono, inoltre, almeno un esterno (destro, possibilmente: tipo Andrea Conti dell’Atalanta), un centrale che dia il cambio ai titolarissimi Kalidou Koulibaly e Raul Albiol, una mezzala di lotta e di governo che abbia il senso della porta di Marek Hamsik: quel vecchio pallino di Davy Klaassen (Ajax), perché no.

Capitolo attacco. Dries Mertens, Lorenzo Insigne e José Maria Callejon non si discutono. Il discorso, se mai, coinvolge ‘Armadiusz’ Milik e Leonardo Pavoletti: centravanti di peso e, dunque, valide alternative al tridente leggero. O un nove alla Karim Benzema o me li tengo: sempre che siano fisicamente o.k.

Quanto allo schema base, si riparta pure dal 4-3-3. Magari, con una rinfrescata tattica, visto che più passa il tempo, più l’effetto sorpresa rischia di perdersi. I preliminari di Champions costituiscono uno snodo cruciale. Orienteranno il mercato. A proposito di Champions, dalla prossima stagione vi accederanno le prime quattro. Oppio, adrenalina? Non lo so. La legge dei grandi numeri suggerisce che prima o poi la Juventus calerà. Il Napoli deve essere lì, pronto a cogliere, e raccogliere, l’occasione. Ricapitolando: meno piagnistei, meno accenni ai fatturati. E più attenzione alla fase difensiva. Si ricominci da qui.