Napoli, De Laurentiis e il presunto silenzio stampa... 'Adda passà 'a nuttata'

"Adda passà 'a nuttata” . E mai citazione potrebbe essere migliore per raccontare quanto dal post-partita di Madrid a oggi sia accaduto in casa Napoli. Un “problema” auto-creatosi laddove non vi era nulla, vista la più che discreta prestazione degli uomini di Sarri nella casa dei campioni del mondo in carica e visto soprattutto tutto quello che di fatto, per quanto complicato, resta pur sempre un 3-1: risultato non certamente impossibile da ribaltare.

Eppure il Napoli, con l’ormai famosa uscita del suo presidente, è riuscito a fare confusione da solo, a tirarsi la classica zappa sui piedi. Parole che avevano lasciato spazio a ben poche interpretazioni e che hanno costretto agli strordinari il povero Nicola Lombardo, capo della comunicazione dei partenopei, impegnato in un complicato lavoro da pompiere: spegnere il fuoco e raccontare a chi lo sta guardando che di incendio non si è trattato.

Una situazione complicata ancora di più da un silenzio stampa a oltranza pare voluto dallo stesso presidente – in volo per Los Angeles – e che secondo il direttore della radio ufficiale del club dovrebbe prolungarsi “a oltranza” nel corso della stagione; ma al tempo stesso mai annunciato ufficialmente da nessun organo scritto del club: sia questo il sito internet o qualsiasi pagina social.

In attesa di capire cosa davvero succederà – perché verba volant, scripta manent, e qui di scritto non abbiamo ancora visto nulla – in questa confusione generale a perdere pare esserci solo la squadra, con la voce di Reina – “Le parole del presidente? Non perdevamo da ottobre e quando abbiamo vinto non si è fatto sentire nessuno” – a fare da estrema sintesi a una situazione davvero evitabile.

E così, per ora, attendiamo tutti in silenzio. Come appunto nel terzo atto della commedia “Napoli milionaria”, quando dopo la somministrazione della medicina alla piccola Rituccia, il medico, fiducioso per il decorso della malattia, teneva a precisare quanto toccasse aspettare un notte per capire se effettivamente il pericolo potesse considersarsi scongiurato. Con una sola differenza: Rituccia Jovine era davvero malata, mentre questo Napoli a noi era parso più in salute che mai. Fosse ancora qui con noi, Eduardo De Filippo, avrebbe avuto di certo ottimo materiale per una nuova commedia.