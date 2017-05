Napoli: De Laurentiis provoca, Reina e la moglie furiosi

Doveva essere un’occasione di festa per il Napoli, ma la cena del presidente con l’allenatore e la squadra ha lasciato strascichi molto polemici. Secondo la ricostruzione del Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis ha apprezzato la stagione di Reina sottolineando, però, che per diventare ancor più forte, dovrebbe evitare di cedere a sollecitazioni esterne. Il riferimento non è evidentemente a distrazioni generiche ma a tentazioni che vanno “oltre” la famiglia. L’allusione è chiara e la signora Reina non gradisce. Yolanda avrebbe, infatti, reagito con un’occhiataccia al marito per poi guadagnare l’uscita del ristorante Villa d’Angelo. AdL ha quindi cercato di metterci una pezza: “E’ una battuta Pepe, solo una battuta”.

Intanto, però, la reazione fa il giro dei social e il presidente avrebbe aggiunto: “Va controllato questo ragazzo”. Una frecciata dietro l’altra mentre la bella signora mora, madre di cinque bambini e orgogliosa della sua famiglia da mulino bianco, stizzita lasciava la sala.

Il tweet di Reina non richiede un grande sforzo interpretativo:

La moglie ha quindi rincarato la dose su Instagram con un aforisma in spagnolo dello scrittore tedesco Lichtenberg: “Quando chi governa perde la vergogna, gli obbedienti perdono il rispetto”.

Non dimentichiamo che c’erano stati screzi anche nel recente passato. La sfuriata di De Laurentiis dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid, con riferimento alla mancanza di “cazzimma”, non passò inosservata così come la risposta di Reina al termine del match vinto per 3-1 in casa del Chievo. La squadra era in silenzio stampa ma il portiere, definito dal patron “sindacalista”, ruppe il silenzio con un tweet di elogio:

Insomma, in ogni società è fondamentale il rispetto dei ruoli e per certi commenti ci sono sedi e modi opportuni, preferibilmente in privato. Altrimenti si rischia di creare spaccature difficili da sanare.