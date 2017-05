Napoli-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.

Squalificati:

Indisponibili:

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Tomovic; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Bernardeschi, Ilicic; Kalinic. Allenatore: Sousa.

Squalificati: Borja Valero, Astori

Indisponibili:

STATISTICHE OPTA

134ª sfida in Serie A tra Napoli e Fiorentina: avanti i viola per 51 vittorie a 45, 37 pareggi completano il quadro.

Napoli imbattuto (3V, 2N) nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Fiorentina: l’ultima vittoria viola risale a marzo 2014, proprio al San Paolo.

Il Napoli ha conquistato 26 punti dall’inizio di marzo, almeno quattro più di ogni altra squadra in questo campionato.

I partenopei arrivano da tre successi consecutivi in campionato: nell’attuale torneo non sono mai arrivati a quattro vittorie consecutive.

La Fiorentina subisce gol da sei partite di campionato (2.3 di media a partita): la Viola aveva tenuto la porta inviolata in tutte le precedenti quattro.

La Viola ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di campionato (3N, 3P) e ha subito almeno due reti in cinque di queste gare.

Il Napoli è a sole due lunghezze dal suo record di punti in Serie A (82 registrati nello scorso campionato) e a una vittoria dall’eguagliare il suo record di gare vinte in una singola stagione nella massima serie (25, sempre nel 2015/16).

14 degli ultimi 16 gol della Fiorentina in Serie A sono arrivati nei secondi tempi e in trasferta i viola non sono ancora riusciti a segnare nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato (unica squadra con Genoa e Pescara).

L’ultima doppietta in Serie A di Federico Bernardeschi è arrivata contro il Napoli nella gara di andata: da allora solo due reti in 12 presenze di campionato per il 10 Viola.

Dries Mertens ha trovato il gol in tutte e tre le gare iniziate da titolare contro la Fiorentina in Serie A.

Mertens è il giocatore che nel 2017 ha sia segnato più gol (14, come Dzeko e Higuaín) che fornito più assist (otto) in A.