Napoli-Genoa: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Mertens, Pavoletti, Insigne. All. Sarri

Squalificati: Callejon, Hysaj

Indisponibili: Tonelli

GENOA (3-4-3): Lamanna; Gentiletti, Burdisso, Munoz; Lazovic, Cataldi, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Simeone, Palladino. All. Juric

Squalificati: Izzo

Indisponibili: Biraschi, Perin

STATISTICHE OPTA

Da quando Napoli e Genoa sono tornate in Serie A nel 2007/08, i Grifoni prima hanno vinto cinque partite consecutive contro i partenopei, ma poi nelle successive 14 gli azzurri sono usciti sconfitti in una sola occasione, con nove vittorie e quattro pareggi.

Gli azzurri sono imbattuti dal febbraio 2009 in gare casalinghe contro il Genoa in Serie A: nel periodo cinque vittorie del Napoli e due pareggi.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime 12 partite di campionato, in cui ha ottenuto otto vittorie e quattro pareggi: già nello scorso campionato i partenopei arrivarono a 13 di fila (tra agosto e novembre 2015).

Tuttavia il Napoli subisce gol da sette partite di fila (parziale in cui ha segnato in media 3.3 reti per gara): non arriva a otto da dicembre 2013.

Il Genoa non vince da sette partite di campionato, in cui ha ottenuto solamente due pareggi: per i liguri non arriva una striscia più lunga dall’aprile 2013, quando in otto gare arrivarono quattro pareggi e quattro sconfitte.

Se da una parte il Napoli è la squadra che ha segnato di più su azione (45 reti), il Genoa è quella che in percentuale ha realizzato più gol su azione (85%, ovvero 23 sui 27 totali).

Il Napoli è la squadra che conta meno duelli aerei in questo campionato (432): la media di 23 a partita della scorsa stagione si è abbassata a 18 in quella attuale.

Mancherà per squalifica José Callejón, che ha saltato una sola partita di campionato dal 2013/14 ad oggi, giocandone 136 sulle 137 disponibili: unica assenza il 16 febbraio 2014 contro il Sassuolo.

Leonardo Pavoletti ha giocato col Genoa fino a dicembre scorso: per lui 23 gol in 44 partite di Serie A in rossoblu.

L’ultimo gol segnato da Goran Pandev nel massimo campionato risale al suo periodo al Napoli, al San Paolo contro il Cagliari nel maggio 2014 – da allora 28 presenze senza reti.

***