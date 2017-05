Napoli, Hysaj: "Qui sono cresciuto tanto, prima o poi vinceremo qualcosa"

Napoli, 11 mag. (LaPresse) - "Sono cresciuto tanto qui a Napoli, è una realtà diversa da Empoli e ho incontrato una tifoseria fantastica; spero di poter vincere qualcosa in azzurro e sono convinto che prima o poi ci riusciremo". Lo ha detto il terzino del Napoli Elseid Hysaj ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista della partita di campionato contro il Torino. "Il lavoro paga prima o poi e bisogna continuare a limare i dettagli; speriamo di vincere la nostra partita domenica, la gara della sera ci interessa relativamente, poiché contano prima i nostri tre punti - ha aggiunto in merito alla corsa per il secondo posto - Il Toro è una grande squadra e non risentirà del pareggio con la Juventus: vorrà disputare la sua partita e noi dovremo dare il massimo per vincere".

Per il terzino albanese "l'anno prossimo dovremo ripartire da questo girone di ritorno, che ci ha visti primi in classifica per punti conquistati: dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza. Abbiamo dimostrato di essere forti anche contro squadre forti come Juventus e Real Madrid ed è questo il bello del calcio - ha sottolineato - Del resto, siamo un grande gruppo e dobbiamo restare uniti in vista della prossima stagione. Vincere uno Scudetto qui a Napoli sarebbe una cosa bellissima. Mi ispiro da sempre a Zanetti per il calciatore e soprattutto l’uomo che era. Gli attaccanti più forti sono i nostri e per fortuna non devo marcarli da avversari", ha concluso Hysaj.