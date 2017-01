Napoli incanta, raggiungere la Juve e battere il Real (decimato) non è più utopia

Sarri maestro di un Napoli veramente bello

Inutile girarci intorno, impossibile nasconderlo. Il Napoli di Maurizio Sarri è la squadra che esprime il miglior gioco del nostro campionato. Bella, veloce, precisa, compatta, tecnica e letale in attacco. Nonostante le cessioni estive, gli infortuni, Sarri ha plasmato in un anno e mezzo una squadra che gioca a memoria, impone il proprio gioco ovunque e non ha paura di osare. Pur concedendo ancora qualcosa in difesa, vero e proprio limite della corazzata partenopea. Una prima mezz'ora nella Scala del calcio di San Siro che ha lasciato a bocca aperta anche i maggiori estimatori dell'allenatore toscano, che per molti ormai è il vero e degno erede di quell'Arrigo Sacchi che rivoluzionò il calcio proprio col Milan.

Le assenze non pesano, e la Juve si può riprendere

E dire che Sarri ha dovuto fare a meno di quel Milik, arrivato tra mille dubbi in estate per sostituire sua maestà Higuain. Il polacco ci aveva però impiegato pochissimo a far dimenticare el Pipita, poi l'infortunio e la necessità di cambiare ancora vista l'idiosincrasia verso il calcio 'sarriano' di Gabbiadini. E così, l'ex Empoli si è dovuto reinventare ancora una volta, anche per necessità, varando il tridente leggero Insigne-Callejon-Mertens che dopo qualche primo passaggio a vuoto ora gira che è un piacere. Per i napoletani, ma anche per gli esteti del bel calcio. Pavoletti, arrivato a gennaio, può attendere, così come Milik può recuperare del tutto con più calma. Ghoulam e Koulibaly torneranno presto, e comunque Tonelli si è dimostrato un ottimo rincalzo. Ancor meglio se si guarda il centrocampo, che può contare sull'esperienza dei vari Allan, Jorginho e ovviamente Hamsik, ma anche della freschezza, entusiasmo e dinamicità di Rog, Zielinski e soprattutto Diawara. E ora anche quella Juventus, nonostante un vantaggio ancora più che rassicurante, sembra meno lontana, e comunque non più irraggiungibile.

Real ferito e decimato, perde anche Marcelo: ora fa meno paura

Madrid, 15 febbraio. Primo round al Bernabeu contro i campioni d'Europa e del Mondo comandati da Cristiano Ronaldo, una sfida sulla carta impossibile ma gli uomini di Zidane continua a perdere pedine. L'ultimo della serie è Marcelo che certamente non ci sarà nella gara d'andata. Il brasiliano è solo l'ultimo di una lunga lista che ha falcidiato la rosa delle Merengues, che ha dovuto salutare già i vari Pepe, Carvajal e soprattutto Modric e Bale. Assenze pesanti che rendono il Real meno alieno e più umano. La scalata resta proibitiva, ma fa meno paura se dovessero realmente mancare pedine fondamentali e titolari della corazzata blanca.