Napoli, l'antipasto è Real: Zielinski e Giaccherini zittiscono il Genoa

“Testa al Genoa, non al Real Madrid. Se si parla della Champions mi alzo e me ne vado”, ammoniva ieri in conferenza Maurizio Sarri. E il Napoli la testa la usa, portando a casa un 2-0 che vale, almeno momentaneamente e in attesa della risposta della Roma, il secondo posto in classifica. Decidono le reti messe a segno nella ripresa da Piotr Zielinski e da Emanuele Giaccherini, quest'ultimo al suo primo gol in campionato proprio nel giorno in cui è chiamato a sostituire lo squalificato Callejon. Bene così, dunque, anche se la squadra di Juric complica i piani azzurri per più di un tempo, nel quale Hamsik e compagni non riescono a scrollarsi di dosso un avversario fastidiosissimo. La maggiore qualità del Napoli, alla fine, esce ed è evidente a tutti. Quella qualità che sarà necessaria tra 5 giorni, nella grande notte di Madrid. L'antipasto rossoblù, intanto, è stato digerito con successo. Adesso sì, si può iniziare a parlare di Cristiano Ronaldo e del Real Madrid.

Emanuele Giaccherini - Napoli-Genoa - 2017LaPresse

La cronaca della partita

L'avvio del Genoa è ottimo. Pressing a centrocampo e ripartenze pericolose: così la squadra di Juric soffoca quella di Sarri, impedendole di sciorinare il suo solito calcio. Giaccherini va giù in area a contrasto con Gentiletti (poi costretto al cambio per infortunio, come Veloso), ma Giacomelli lascia giustamente correre. Di Simeone, al 20', la prima chance della gara: scatto su Koulibaly e botta alta da posizione defilata. Poi il Napoli esce dal guscio: Lamanna toglie dalla porta un tentativo direttamente dalla bandierina di Ghoulam, poi Koulibaly manca i pali avversari in acrobazia. Anche Insigne è sfortunato: bravissimo Lamanna ad alzare in angolo il suo destro a giro. Il tempo si chiude con altre due minacce azzurre: Insigne fugge verso la porta ma tocca di poco a lato, Giaccherini si incunea in area ma fa partire una conclusione troppo debole per il solito Lamanna.

Napoli-Genoa - Serie A - 2017LaPresse

Dopo 5 minuti nel corso della ripresa, finalmente, il Napoli passa: Zielinski viene liberato all'entrata dell'area da un tocco sbagliato di Hiljemark, calcia col sinistro e supera imparabilmente Lamanna. L'1-0 libera psicologicamente i partenopei, vicini al raddoppio con Mertens (ancora il portiere genoano sugli scudi), Diawara (fiondata larga di poco) e Koulibaly (sponda a campanile e rimpallo in angolo a un passo dalla porta). Lamanna dice nuovamente di no alla pennellata a giro di Insigne, poi il Napoli trova il raddoppio a poco più di 20 minuti dalla fine: Mertens elude il goffo intervento di Burdisso e tocca al centro per il liberissimo Giaccherini, che a porta vuota non deve far altro che appoggiare in rete il pallone della sicurezza. Da quel momento al termine della gara, il Genoa non attacca più. Anzi, è il Napoli a sfiorare il tris con una punizione di Ghoulam deviata in angolo da Lamanna. Si chiude, in nome del gemellaggio tra le due tifoserie, con gli auguri genoani in vista del Real: Mertens e soci ne avranno bisogno.

La statistica chiave

Momento d'oro per Piotr Zielinski: nelle ultime 10 partite, il polacco del Napoli ha segnato 5 reti e fornito 3 assist vincenti. Tra Mertens e Hamsik c'è anche lui.

Il tweet

Il migliore in campo

Zielinski. Prende quota dopo un avvio un po' complicato, diventando uno dei catalizzatori dell'azione azzurra. Scambia tanto con Giaccherini e si inserisce. Ed è suo il gol che toglie ansia al Napoli.

Piotr Zielinski - Napoli-Genoa - 2017LaPresse

Il peggiore in campo

Lazovic. Una delle poche delusioni vere di un Genoa gagliardo e tosto. Sulla destra i rossoblù praticamente non pungono mai, e se lo fanno non è per merito del serbo. Spento.

La dichiarazione

Maurizio Sarri: "Nel secondo tempo si è visto un grande Napoli. Adesso abbiamo voglia di misurarci con il Real Madrid: vogliamo vedere a che punto siamo".

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (75' Allan); Giaccherini (74' Rog), Mertens (78' Pavoletti), Insigne. All. Sarri

Genoa (3-4-3): Lamanna; Muñoz, Burdisso, Gentiletti (19' Orban); Lazovic, Hiljemark, Veloso (39' Cataldi), Laxalt; Rigoni, Simeone, Palladino (58' Taarabt). All. Juric

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Gol: 50' Zielinski, 68' Giaccherini

Note: ammoniti Orban (G), Burdisso (G), Rog (N)