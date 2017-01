Napoli-Pescara: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Albiol, Strinic; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, L. Insigne. All.: Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Koulibaly, Ghoulam, El Kaddouri, Milik

Pescara (3-5-1-1): Bizzarri; Maloku, Stendardo, Coda; Benali, Verre, Cristante, Memushaj, Crescenzi; Caprari; Gilardino. All.: Oddo

Squalificati: Biraghi (1)

Indisponibili: Bovo, Mitrita, Campagnaro, Vitturini, Gyomber, Zampano, Pepe, Brugman, Bahebeck





STATISTICHE OPTA

Il Napoli ha perso solo due volte in 13 precedenti contro il Pescara in Serie A (8V, 3N), realizzando ben 33 reti (2.5 di media a partita).

Gli azzurri hanno vinto gli ultimi cinque confronti casalinghi di Serie A con il Pescara, segnando un totale di 23 reti (4.6 a gara).

Il Napoli non perde da otto gare di Serie A: è la striscia corrente senza sconfitte più lunga tra le 20 squadre del massimo campionato.

Viceversa, quella del Pescara è attualmente la serie più lunga senza successi in Serie A (16 partite). Se escludiamo il successo a tavolino contro il Sassuolo, gli abruzzesi non vincono addirittura da 36 gare in Serie A.

Il Napoli è andato a segno in 46 delle ultime 47 gare casalinghe di campionato, per una media di 2.5 reti a partita in questo parziale.

I Delfini hanno ottenuto soltanto due punti nelle ultime otto trasferte di campionato e hanno subito in media 2.1 reti a partita in questo parziale.

Miglior attacco con 42 gol fatti, il Napoli è anche la formazione che ha effettuato più tiri totali (341) e nello specchio della porta (132).

Il Pescara ha tenuto la porta inviolata una sola volta in questa stagione: nessun club ha fatto peggio nella Serie A 2016/17.

Tra gli autori di almeno cinque reti in questa Serie A, Dries Mertens è quello con il miglior rapporto minuti/gol (uno ogni 100 minuti).

José Callejón è il giocatore che ha fornito più assist ai compagni in questa Serie A, otto; segue in graduatoria Marek Hamsik con sette.

