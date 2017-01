Napoli-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Maksimovic, Tonelli, Strinic; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri

Squalificati: Albiol (1)

Indisponibili: Milik, Koulibaly, Chiriches, El Kaddouri, Pavoletti, Ghoulam

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Alvarez; Muriel, Quagliarella. All: Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Carbonero, Viviano, Amuzie, Sala

STATISTICHE OPTA

In più i partenopei hanno vinto sei delle ultime otto partite giocate in casa contro i blucerchiati nel massimo campionato (2N), realizzando 17 reti e mantenendo la porta inviolata in sei di queste.

Il Napoli non perde contro la Sampdoria in A da 10 partite (7V, 3N). L’ultima vittoria dei genovesi risale al maggio 2010.

Il Napoli non perde in campionato da sette giornate (4V, 3N), e negli ultimi quattro match disputati ha segnato la bellezza di 16,

Al contrario, i liguri hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate di Serie A, dopo una striscia d’imbattibilità di cinque partite (3V, 2N).

Solo la Roma (90) ha segnato più gol del Napoli (89) in Serie A nell'anno solare 2016.

Gli azzurri però sono stati quelli ad effettuare più tiri nello specchio della porta (268) e tenere il possesso palla più alto (62.6%) in campionato nell’anno solare appena trascorso.

Il Napoli è la squadra più prolifica di questo campionato nei primi tempi con 16 centri; la Sampdoria invece nella prima frazione ha subito in percentuale più gol di ogni altra squadra (58%, 14 su 24).

Quella doriana è anche la formazione con più gol subiti con un cross dalle fasce (11), e allo stesso tempo una delle quattro ad averne fatti di meno in questo modo (solo tre).

Fabio Quagliarella ha infilato la porta del Napoli in tre delle ultime quattro gare di Serie A in cui ha affrontato la sua ex squadra al San Paolo, comprese le due più recenti.

Dries Mertens ha segnato otto gol nelle sue ultime tre presenze in Serie A, tanti quanti nelle precedenti 48.

+++