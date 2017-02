Napoli, sei pronto! Ora vai e goditi Madrid

Ha vinto da grande ieri sera il Napoli. E una vittoria da grande, prima di entrare nella casa dei più grandi, non può che essere di buon auspicio.

Il Genoa non sarà il Real Madrid campione del mondo in carica, ma di certo ha saputo a tratti mettere in difficoltà il Napoli di Maurizio Sarri. Grande pressione, grande attenzione, elevata capacità di accorciare per andare a mettere in crisi il consueto possesso partenopeo. Ma la squadra di Sarri non ha perso la testa, dimostrando a sé stessa – e soprattutto agli altri – di aver effettuato quello step successivo che richiede tempo, pazienza, capacità di coprendere e sapersi comprendere.

Contro il Genoa il Napoli ha vinto come solo le migliori sanno fare, rallentando di 10 chilometri orari la sua velocità di crociera senza che l’effetto iniziale – un primo tempo a marca rossoblu – ne inficiasse le convinzioni. Ed proprio qui il segno di crescita maggiore della squadra di Sarri. Un undici più consapevole delle proprie qualità, delle proprie capacità, delle proprie forze. E che non a caso ne ha messe in fila 11 nelle ultime 13 uscite.

Elementi che saranno indispensabili nella “seduta dal dentista” (cit.) del Bernabeu, dove finalmente potremo capire, oltre i consueti test con la Juventus visti dentro i confini della Serie A, a che punto sia davvero arrivata l’orchestra di Sarri. E quale vogliano essere le sue ambizioni.

Davanti ci saranno alcuni dei più grandi solisiti del mondo in un palcoscenico che spesso del ‘miedo escénico’ ha fatto la sua più grande forza. Una forza a cui ci si può contrappore solo con la fiducia in sé stessi, caratteristica che non si compra nelle sessioni di mercato ma che arriva solo attraverso il lavoro, il gioco, i risultati.

2016/17 Champions League Benfica-NapoliAFP

Un processo che Sarri ha messo in moto fin dal primo giorno a Castel Volturno e che in questa stagione abbiamo iniziato a vedere quando più è contato: nel secondo tempo di Lisbona contro il Benfica ad esempio, così come, nel suo piccolo e in un ‘anonimo’ venerdì sera di campionato, contro il Genoa, appunto.

Il Napoli sta bene. Il Napoli ci crede. Il Napoli è pronto. Ora vada, si goda lo spettacolo, ne assapori storia e contorno... ma poi non pensi ad altro che a ciò che sa far meglio: giocare a calcio.