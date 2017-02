Napoli, settimane decisive per il rinnovo di Insigne

E’ ormai chiaro, a maggior ragione dopo la partita di ieri sera che Lorenzo Insigne sta diventando sempre più un giocatore insostituibile per il Napoli di Sarri. Il numero 24 partenopeo ha già all’attivo 7 gol e 5 assist in stagione ed è un pedina fondamentale all’interno dello scacchiere dell’allenatore toscano che anche ieri a fine match ha dichiarato: “Negli ultimi 3 mesi Insigne si è espresso veramente ad altissimi livelli”.

Quelle che verranno però saranno settimane decisive per Insigne non solo dentro al campo, vedi sfida al Real Madrid, ma anche fuori. Il suo entourage e la società dovranno infatti mettersi d’accordo sul rinnovo del contratto, che comunque scade a giugno 2019. Il problema principale sta ovviamente nelle cifre, infatti la distanza tra domanda e offerta risulta ancora molto ampia. L’attaccante chiede 4,5 milioni di ingaggio, mentre il Napoli non sembra voler andare oltre i 3 milioni all’anno più eventuali bonus.

La società vuole assolutamente sedersi a trattare per trovare l’accordo entro la fine del mese, e la volontà del giocatore sembra essere la stessa.Il Napoli è casa sua e la sensazione è che alla fine una soluzione che accontenti entrambe le parti si troverà, visto anche il momento quasi perfetto che stanno vivendo il giocatore e la squadra. Con De Laurentiis però sappiamo che nulla è scontato. Nelle prossime settimane, come detto, ci saranno importanti aggiornamenti sulla vicenda.