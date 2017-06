Napoli si interroga: Lorenzo Insigne merita la dieci di Diego Armando Maradona?

Il 10 è il numero dei campioni. La 10, specialmente a Napoli, è una maglia che assume un valore mistico, extra-calcistico, spirituale. Ritirata più di quindici anni fa, la 10 di Maradona non si è mai più posata sulle spalle di un calciatore azzurro: prima del ritiro, e dopo Maradona, la indossarono Gianfranco Zola, Eugenio Corini, Thern, Policano, Buso, Fausto Pizzi, Beto, Igor Protti e Claudio Bellucci. Dopo l’estate del 2000, più nessuno. Ora la tifoseria del Napoli si interroga e propone che la 10 vada sulle spalle di uno scugnizzo quale è Lorenzo Insigne.

"L'ha sempre sognata ma non si permette di chiederla"

A rilanciare l’idea per primo in realtà è stato Franco Della Monica, uno degli agenti del giocatore del Napoli. Intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, ha dichiarato: "Resta la maglia di Maradona. Lorenzo l'ha sempre sognata, ma non si permette di chiederla. Anche se col 10 dietro le spalle è più bello. Mi auguro per lui che possa vestirla, è un suo desiderio". Come può essere diversamente? Lorenzo è nato nel 1991 a Frattamaggiore, nell’immediata periferia di Napoli ed è cresciuto inevitabilmente con il mito di Diego Armando Maradona. Che sogni quella maglia numero 10, ora che del Napoli Insigne è uno dei trascinatori più riconosciuti, è legittimo.

Perché sì

Perché se la merita, perché è reduce da due stagioni straordinarie giocate a livelli mai visti prima. 20 gol e 13 assist in 49 presenze con il Napoli nell'ultima, 13 gol e 12 assist in quella precedente: una leadership ed un carisma che mai aveva dimostrato nelle precedenti stagioni. Insigne, dopo gli anni difficili con Benitez, è rifiorito grazie a Maurizio Sarri ed ora è uno dei migliori giocatori italiani. In più, sembra essersi definitivamente scrollato di dosso quella pressione da “profeta in patria” che lo aveva limitato nelle sue prime stagioni in maglia azzurra. E perché è giusto che Napoli torni a sognare e lo faccia con un 10 che si rispetti: Lorenzo Insigne lo è, ha diritto di vestire quella maglia che ha sognato per tutta la vita. Con quel numero in Nazionale è stato sublime, pur contro il modesto Lichtenstein. Per il Napoli rappresenterebbe anche una straordinaria operazione di marketing tornare ad avere una 10 da vendere ai tifosi, per alimentare la passione ed il mito.

Perché no

Se è vero che il ragazzo sembra notevolmente maturato in queste ultime due stagioni, è altrettanto vero che la 10 di Maradona pesa, e pesa parecchio. Lo stesso Maradona, personaggio storicamente ingombrante, con delle dichiarazioni del febbraio 2016 era stato poco incline a lasciare la sua 10 ad Insigne: “Se Insigne merita di vestire la mia maglia numero 10 ritirata dal Napoli? No. La maglia numero 10 non si tocca”. Ecco, Lorenzo ha imparato con il tempo a digerire le pressioni di una piazza come Napoli, che per un ragazzo di casa come lui sanno essere insostenibili. Vestire la dieci lo esporrebbe ad una responsabilità ulteriore che apparentemente sembra in grado di sostenere, ma che alzerebbe e non di poco l’asticella. E se lo stesso Maradona non accettasse di buon grado questa soluzione, si creerebbero problemi e questioni evitabili alla soglia di una stagione in cui il Napoli è atteso al salto di qualità.

Cosa fare, dunque?

A decidere è la società, chiaramente, ma è difficile che lo faccia andando contro il parere di Diego Armando Maradona, che quella maglia l'ha elevata ad un valore e ad un simbolismo inimitabile. Dovrà essere lo stesso Maradona, nel caso in cui fosse incline ad accettare che la dieci finisca ad Insigne, ad essere interpellato e a concedere il suo "endorsement" al classe 1991 di Frattamaggiore. Sarebbe inutile e controproducente decidere e scavalcare la volontà dell'argentino: creerebbe divisioni e malumori nella piazza, inutilmente. Per non rendere la questione più delicata, dunque, è fondamentale che il matrimonio si faccia in tre questa volta.

