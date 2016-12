Napoli, Wolfsburg deciso su Gabbiadini

Con l’arrivo di Pavoletti, l’esperienza di Manolo Gabbiadini al Napoli sembra essere definitivamente finita. L’ex Samp, arrivato da Genova durante il calciomercato invernale del 2015 per circa 13 milioni, non è mai riuscito ad imporsi come titolare con Sarri (complice anche un modulo non proprio adatto), in quanto scavalcato nelle gerarchie da Higuain, prima, e da Milik poi. Con l’infortunio del polacco sembrava essere arrivata finalmente l’occasione di dimostrare a tutti il suo valore, ma diverse prestazioni negative hanno portato l’allenatore ex Empoli a preferirgli Mertens, che ha ricambiato nel migliore dei modi la fiducia ricevuta.

Gabbiadini, dunque, lascerà quasi sicuramente Napoli già a gennaio: il Wolfsburg vorrebbe portarlo in Bundesliga ed ha presentato un’offerta di 16 milioni di euro più due di bonus; il club di De Laurentiis, però, ne vorrebbe almeno 20 per lasciar partire il 25enne. In caso di rilancio dei tedeschi, Gabbiadini potrebbe davvero vestire la maglia dei Lupi. I prossimi giorni potrebbero essere importanti per capire la fattibilità dell’affare.

A cura di Francesco Cisternino

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi