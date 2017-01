Niang ha detto di sì al Watford, il Milan ora ci prova per Ocampos

Le prime conferme sono arrivate in mattinata, ora la trattativa è chiusa: M'Baye Niang diventerà un giocatore del Watford della famiglia Pozzo e di Walter Mazzarri. Dopo aver detto no al Genoa, il giocatore aveva espresso il desiderio di un trasferimento in Premier League. Domani il giocatore sarà in Inghilterra per le viste mediche.

L'operazione è impostata su un prestito con diritto di riscatto: il Milan percepirà subito 500.000 euro per il prestito oneroso, mentre il diritto di riscatto è fissato a 17 milioni più due di bonus. Nelle ultime ore si è iniziato a lavorare anche per inserire l'obbligo di riscatto nell'accordo, tutto però è vincolato alla volntà del francese classe 1994. Sky Sport, nel frattempo, ha indicato in Luucas Ocampos il primo vero obiettivo dei rossoneri per il dopo Niang.

In giornata il Watford ha ufficializzato anche l'arrivo di Mauro Zarate.