Nicchi conferma: la VAR sarà introdotta già dalla prossima stagione

“La notizia è questa: con la Var partiamo dalla prima giornata di campionato del prossimo anno, anticipando quindi di una stagione. Aspettiamo l’autorizzazione dell’International Board. Per la finale di Coppa Italia invece non ci sarà”. Con queste parole Marcello Nicchi, presidente degli arbitri, ha annunciato la presenza della moviola in campo a partire dalla stagione 2017/18 al termine del Consiglio federale della Figc che ha visto anche la nomina del presidente federale, Carlo Tavecchio, a commissario della Lega di Serie A.

Quello della Var è un provvedimento di cui si parla da diversi anni, ma adesso è ufficiale: a partire dalla prossima stagione in tutte e dieci le partite di Serie A gli arbitri saranno aiutati dalla moviola, in modo da diminuire (se non eliminare del tutto) le sviste che hanno spesso causato polemiche nei confronti degli ufficiali di gara.