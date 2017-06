Nicola: "Io come Conte? Mi lusinga: punto sempre a sogni superiori"

"L'obiettivo è raggiungere sogni sempre superiori, il rinnovo era automatico ma ora mi incontrerò con la società per capire se ci sarà l'opportunità di restare con loro. Il tutto con molta serenità". Lo ha detto Davide Nicola, allenatore del Crotone, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Uno.

Sassuolo nel futuro?

"Il Sassuolo? Premesso che devo ancora incontrare il Crotone, credo abbia dimostrato negli anni che sia una delle società più interessanti nella gestione e per come è cresciuta. È un modello. Io come Conte? Ogni allenatore ha la sua unicità e cerca di dare un timbro, chiaramente il paragone con Conte per me è altamente lusinghiero".

La cavalcata nel girone di ritorno

"Inizialmente non eravamo pronti a livello mentale e organizzativo, abbiamo dovuto cambiare modo di stare in campo e poi man mano che abbiamo capito di poter stare in partita anche in Serie A nel ritorno siamo stati per il gioco esperto molto più continui".

Davide Nicola festeggia la salvezza in Serie A del Crotone, 2016-17 (Getty Images)Getty Images

L'influenza degli arbitri

"Gli arbitri non giustificano mai la vittoria e la sconfitta di un club. Io credo che inserire la Var possa essere un motivo per scaricare qualsiasi pensiero che viene fatto sugli arbitri. In questo modo si renderebbe più credibile loro e tutto il campionato".

Il ko della Juventus in Champions League

"La Juve è stata fedele al percorso facile, arrivare in finale due volte in tre anni non è mai facile. Poi hanno trovato una squadra come il Real Madrid che è venuta fuori. Poteva essere l'anno buono ma bisogna accettare che a volte per raggiungere un sogno si può anche perdere".