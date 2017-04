Niente rimonta all'ultimo secondo: il Milan sprofonda in casa con l'Empoli, 1-2 a San Siro

Al Milan serviva un’altra rimonta nel finale, come capitato nel derby, ma questa volta i rossoneri non hanno avuto la stessa fortuna e la stessa bravura nel trovare il gol oltre il 90’. La squadra di Montella viene superata in casa da un Empoli brillante che trova la sua seconda vittoria - esterna - consecutiva, restando così a +5 sul Crotone nella lotta salvezza. Da rivedere tutto l’attacco del Milan, da Suso e Deulofeu irriconoscibili a Lapadula e Bacca poco incisivi. L’Inter perde ma il Diavolo non sorride visto che Lazio e Atalanta provano a scappare per evitare il 6° posto.

Cronaca

Ritmi blandi in avvio di gara con il Milan che ci prova solo dalla distanza. Ben tre le conclusioni di Suso che però non va a bersaglio mentre Skorupski è molto reativvo sul tiro ravvicinato di Lapadula. Il Milan sembra, col passare dei minuti, avere il dominio del campo ma l’Empoli non si nasconde e El Kaddouri per poco non ne approfitta sul retropassaggio scellerato di Zapata verso Donnarumma che poi salva tutto sul belga. Donnarumma si fa trovare pronto anche sulla conclusione di El Kaddouri dalla distanza, ma al 40’ arriva il vantaggio empolese con il colpo di testa di Mchedlidze sugli sviluppi di un corner.

Mchedlidze - Milan-Empoli - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Nella ripresa il ritmo del Milan sembra ancora debole, intanto l’Empoli deve fare a meno di Mchedlidze che si fa male al ginocchio sinistro in uno scontro di gioco. Al suo posto entra Maccarone che sfiora subito il 2-0 in tuffo. Nell’azione successiva arriva invece il rigore per il Milan a causa dell’intervento di Skorupski su Pasalić: dal dischetto si presenta Suso ma lo spagnolo sbaglia il rigore con doppia parata di Skourupski che prima dice di no all’ex Liverpool e poi para anche sul tentativo di tap-in di Lapadula. Entra Bacca nel Milan ma al 67’ arriva la doccia fredda, c'è infatti il raddoppio di Thiam lasciato solissimo sulla sponda di Maccarone. Montella a questo punto passa alla difesa a 3 ed inserisce Ocampos al posto De Sciglio (fischiatissimo per le voci che lo vedono vicino alla Juventus) e un minuto più tardi Lapadula riapre il match con un sinistro all'angolino. Nel finale l’Empoli manca per ben due volte il gol del 3-1 che chiuderebbe il match con Donnarumma decisivo su Maccarone e Thiam mentre dall’altra parte si supera ancora Skorupski su Paletta, con Ocampos che manda sulla traversa l’ultima occasione per il 2-2.

La statistica

4 - Quarto rigore parato da Skorupski nel campionato in corso. Oltre alla risposta su Suso, il polacco aveva parato i penalty di João Pedro in Empoli-Cagliari, di Iago Falqué in Empoli-Torino e di Mertens in Empoli-Napoli.

Il Tweet

Poco incisivo l’attacco del Milan, tutti sottotono contro l’Empoli quest’oggi…

Il migliore

Lukasz SKORUPSKI - Il Milan non rimonta, un po’ per la precisione degli attaccanti rossoneri un po’ per le parate del polacco. Il portiere, di proprietà della Roma, dice no a Suso su calcio di rigore e compie un grandissimo intervento nel finale su Paletta che cercava il 2-2.

Il peggiore

Cristián ZAPATA - Nel Milan sono tanti i giocatori che devono anadare dietro la lavagna, ma il colombiano le sbaglia quasi tutte. L’ex Udinese prima rischia grosso con un retropassaggio che per poco non aziona El Kaddouri, poi viene sovrastato da Mchedlidze in occasione del gol dell’1-0 empolese. Anche nel 2-0 di Thiam è protagonista di una dormita in mezzo all’area di rigore.

Tabellino

Milan-Empoli 1-2

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, C.Zapata, Paletta, De Sciglio (71’ Ocampos); Pasalić, J.Sosa, Matí Fernández (63’ Bacca); Suso (87’ Honda), Lapadula, Deulofeu. All. Vincenzo Montella

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini (65’ Zambelli), Bellusci, Barba, Pasqual; J.Mauri (57’ A.Tello), Dioussé, Croce; El Kaddouri; Mchedlidze (53’ Maccarone), Thiam. All. Giovanni Martusciello

Marcatori: 40’ Mchedlidze (E), 67’ Thiam (E); 72’ Lapadula

Arbitro: Claudio Gavillucci, sezione di Latina

Ammoniti: 21’ J.Sosa, 48’ De Sciglio, 56’ Thiam, 82’ A.Tello, 83’ Lapadula, 89’ El Kaddouri, 90+6 Bellusci

Espulsi: nessuno