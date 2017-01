Niente Roma: Jesé torna a casa, il PSG dà l'ok al prestito al Las Palmas

Alla fine ha vinto il cuore, la voglia a tutti i costi di andare al Las Palmas e tornare, in qualche modo, a casa. Questo il viaggio di Jesé Rodríguez che lascia il PSG per trovare più spazio e soprattutto più serenità dopo aver collezionato solo 9 presenze in campionato (261 minuti in totale) e 4 gare in Champions, media minuti molto più bassa rispetto all’ultima stagione con la maglia del Real Madrid.

Un’involuzione? Potrebbe, dal Real Madrid, il PSG, la possibilità di andare alla Roma al Las Palmas che lotta per non retrocedere... Non la pensa così però il tecnico Quique Setién che vede altre prospettive per il Las Palmas, dopo la vittoria con il Valencia e gli ultimi arrivi: “Felicissimo per gli arrivi di Halilović e Jesé, con loro due abbiamo altre ambizioni. Certo, dobbiamo tenere i piedi per terra, ma possiamo fare qualcosa di importante”.

Jesé Rodríguez arriva con la formula del prestito secco, con il Las Palmas che pagherà l’80% del suo ingaggio fino a giugno.