Niente Sampdoria, niente Juventus: Quaison giocherà nel Mainz

Prime indiscrezioni finalmente confermate a poche ore dalla chiusura del mercato invernale: Robin Quaison lascia il Palermo e l'Italia dopo due stagioni e mezza, e va a giocare in Germania, dove vestirà la maglia del Mainz. E dove farà coppia con un altro ex calciatore della nostra Serie A: l'ex Milan e Roma Bojan Krkic. Ufficialità pronta: arriverà nelle prossime ore, dopo le visite mediche.

Due milioni e mezzo al Palermo

Uomo mercato, il ventitreenne attaccante svedese - in scadenza di contratto alla fine della stagione - era seguito da più formazioni italiane e straniere: piaceva anche in Inghilterra. Alla fine l'ha spuntata il Mainz, che ha trovato un accordo con il Palermo sulla base di due milioni e mezzo più 500mila euro di bonus. Nonostante, prima della gara di ieri sera contro il Napoli, il vicepresidente Guglielmo Micciché annunciasse che "per Quaison ci sono delle trattative ma non ancora definite. E fino a quando non si sbloccheranno, il giocatore rimarrà a Palermo e sarà utilizzato da Lopez". A San Paolo Robin è sceso in campo, giocando (tutto sommato bene) per quasi tutta la partita. La sua ultima in rosanero.

L'idea della Juventus

Quaison non proseguirà dunque in Italia, a differenza del connazionale Hiljemark (già in gol al suo esordio con il Genoa). E dire che le pretendenti non mancavano: la Sampdoria in primis, che nei giorni scorsi sembrava ad un passo dall'accordo con il Palermo, ma anche la Juventus, la cui idea sarebbe stata quella di acquistare il giocatore e poi cederlo in prestito fino a fine stagione all'Empoli. L'ex AIK, arrivato in Italia nell'estate del 2014 e laureatosi campione d'Europa Under 21 con la Svezia 12 mesi più tardi, se ne va con un bottino di 7 reti in 66 presenze.