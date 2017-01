Nikola Kalinic dice no alla prima offerta da 10 milioni dei cinesi

La Cina si avvicina al calcio europeo comprando giocatori e invogliandone altri con cifre monstre. C’è chi, però, dice no al calcio asiatico e ad uno stipendio sostanzioso.

In Italia e precisamente a Firenze tutti tirano un sospiro di sollievo: Nikola Kalinic, fresco di rinnovo, ha rifiutato l’offerta del Tianjin Quanjian, che offriva al croato ben 10 milioni annui ed era pronto a pagare la clausola rescissoria di 50 milioni appena stipulata con la Viola.

Per la Fiorentina dover trovare un sostituto del livello di Kalinic sarebbe diventata un’impresa quasi impossibile. Il croato, infatti, in 24 partite tra campionato ed Europa League ha realizzato 12 gol e 3 assist. Pochi come lui.

a cura di Matteo Tombolini

