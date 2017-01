Non c'è ancora l'accordo tra Napoli ed Insigne: rinnovo lontano

Napoli resta con il fiato sospeso per il rinnovo complicato di Lorenzo Insigne. La distanza tra le due parti è meramente economica: il giocatore di Frattamaggiore è assolutamente intenzionato a continuare la sua avventura in azzurro. La grana del contratto è relativa all’ingaggio, dato che le richieste del giocatore non sono minimamente vicine all’offerta della società. L’entourage di Insigne chiede infatti un rinnovo con ingaggio aumentato che supera i 4,5 milioni. Non sembra essere invece di questo avviso la società, che è disposta ad arrivare fino ai 2,5 milioni annui. Scadenza 2019, l’attuale contratto del numero 24 ha ancora tempo per essere rinnovato, ma è meglio muoversi per tempo per non arrivare con l’acqua alla gola.

