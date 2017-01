Non più promessa ma protagonista: Gerard Deulofeu ha fretta di convincere il Milan

Gerard Deulofeu ci ha messo sinceramente poco per cancellare il ricordo di M’Baye Niang e provare ad insinuare i primi dubbi a Vincenzo Montella, che nella delicata trasferta di Udine proverà a ritrovare quella vittoria sfuggita negli ultimi tre incontri ufficiali.

Nei 13 minuti che il tecnico campano gli ha concesso contro la Juventus, il talentuoso esterno catalano ha impegnato Neto stoppando in maniera pregevole un pallone in area di rigore e concludendo a rete da posizione non semplice ma soprattutto si è reso protagonista di un ripiegamento difensivo di oltre 50 metri che la dicono lunga riguardo all’atteggiamento e alla voglia di fare dell’ex canterano blaugrana.

Montella, a cui intriga anche l’idea di far giocare l’ex Everton da falso nueve, alla Dacia Arena dovrebbe schierarlo da esterno alto a sinistra nel tridente con Bacca e il connazionale Suso a destra. A fargli posto potrebbe essere Bonaventura, fra i più impiegati in questa stagione, che però potrebbe agire anche nel ruolo di mezzala sinistra e fondare una catena macina ricca di estro, sovrapposizioni e imprevedibilità. Di certo Deulofeu non vede l’ora di lasciare il segno e togliersi l’etichetta di incompiuto e scostante che gli hanno appioppato in Premier League. La fiducia dell’ambiente, del tecnico e dei compagni non gli mancano: ora tocca a Gerard dimostrare di poter essere decisivo, continuo ed incisivo. Di essere pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista in Italia smettendo i panni scomodi di promessa incompiuta.