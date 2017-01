Non solo Niang: i 10 protagonisti dell'ultima settimana di mercato

Deulofeu al Milan, Rincon (oltre a Caldara e Orsolini) alla Juventus, Pavoletti al Napoli, Gagliardini all'Inter. E poco altro. Non è stata certo indimenticabile la finestra invernale di mercato che si concluderà il 31 gennaio alle ore 23. A una settimana dal gong, qualche altro botto potrebbe però essere sparato. Non solo M'Baye Niang, in uscita dal Milan: sono tanti i giocatori in attesa di sistemazione e quelli che non sono certi di vestire la stessa maglia anche da febbraio in avanti. I protagonisti dei restanti 7 giorni saranno loro.

Manolo Gabbiadini

Situazione ormai sviscerata in tutti i suoi aspetti: il Napoli chiede circa 20 milioni, cifra alla quale nessuno si è per il momento avvicinato. Pare che qualcosa si stia però muovendo: il Southampton sta cercando con più insistenza delle altre pretendenti (inglesi e tedesche) di sbloccare l'operazione, tanto da essere arrivato a 16 milioni. Ieri l'agente Silvio Pagliari ha tuonato: "Così si rischia il bagnomaria". Prima di fine mercato, Gabbiadini avrà già posato con la sua nuova maglia.

Possibile destinazione: Southampton

Manolo Gabbiadini Napoli Sampdoria 2017LaPresse

Gregoire Defrel

Non è ormai un mistero che la Roma abbia scelto lui per completare la propria batteria di attaccanti e trequartisti. Il passo avanti sembra essere rappresentato dall'apertura del Sassuolo nei confronti di una possibile cessione del francese ai giallorossi, anche se il dg neroverde Giovanni Carnevali ha rivelato a 'Rete Sport': "Non ci sono passi in avanti, rimaniamo sulle nostre posizioni".

Possibile destinazione: Roma

Patrice Evra

Valencia, Crystal Palace, Lione e - per ultimo - Marsiglia. Sono in tante a volere il terzino francese della Juventus, ormai quasi certo di lasciare Torino già in questa sessione. Massimiliano Allegri lo ha confermato in conferenza stampa: "È un giocatore in uscita". L'ipotesi francese sembra tentarlo più di quella londinese. Un suo addio, però, non implicherà l'arrivo immediato dallo Schalke 04 di Sead Kolasinac: se ne riparlerà in estate, stavolta senza lo Schalke 04 di mezzo.

Possibili destinazioni: Lione, Marsiglia

Patrice EvraAFP

Oscar Hiljemark

La frenata nella trattativa con la Dinamo Kiev ha riportato in corsa il Torino, che cerca un'altra mezzala per completare la rosa a disposizione di Mihajlovic. E che pensa proprio allo svedese del Palermo, non convocato da Corini nelle ultime due giornate di campionato. Proprio lui sembra essere ora il favorito per un approdo in granata, stanti le difficoltà ad arrivare alla prima scelta Castro e all'alternativa Donsah.

Possibile destinazione: Torino

Antonio Cassano

Tra domani e giovedì, Fantantonio e la Sampdoria si diranno ufficialmente addio: il barese ha già confermato nei giorni scorsi di avere chiesto e ottenuto dalla società la risoluzione consensuale del contratto. Certo, il futuro è un mistero: al momento, l'ipotesi del ritiro dal calcio giocato appare la più probabile.

Possibile destinazione: -

Antonio Cassano, Sampdoria, 2016 (LaPresse)LaPresse

Assane Gnoukouri

Ormai quasi certo il suo approdo al Palermo, dopo il rifiuto di trasferirsi al Crotone. In Sicilia l'ex centrocampista dell'Inter troverà spazio e minuti, nonostante il caos che ancora una volta sta avvolgendo come in una morsa il club rosanero. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto: questa la formula che ha messo tutti d'accordo.

Possibile destinazione: Palermo

Hernanes

Genoa o Turchia? Più di uno scenario rimane concreto per il "Profeta", la cui esclusione dall'undici titolare visto contro la Lazio è più che significativa. Il Grifone, a corto di centrocampisti, lo vorrebbe, ma un addio alla Juventus, specialmente se alla corte di Allegri non arriverà un altro interprete del ruolo, è tutt'altro che scontato.

Possibili destinazioni: Genoa, Fenerbahçe

Andrea Ranocchia

Anche lui in partenza. Ma la destinazione è ancora un mistero. Secondo 'Premium Sport' chi ci sta provando seriamente è lo Zenit, ma l'ex barese non è per nulla convinto della soluzione russa: preferirebbe rimanere in Italia (Bologna) o al massimo andare in Inghilterra o Germania. Un rompicapo risolvibile nelle ultime ore di mercato.

Possibili destinazioni: Zenit, Bologna

Andrea Ranocchia contende il pallone a Roberto Inglese, Serie A 2016-17LaPresse

Omar El Kaddouri

Trasferimento minore, ma pur sempre trasferimento. Attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il Marocco e quasi mai utilizzato da Sarri, l'ex centrocampista del Torino è conteso dal Bologna e soprattutto dall'Empoli, che da tempo sta provando dichiaratamente a portarlo in Toscana. Molto meno concreta l'ipotesi Palermo.

Possibili destinazioni: Bologna, Empoli

Alberto Paloschi

Si parla di lui da dicembre, ma un mese dopo l'ex clivense è ancora lì, al proprio posto. L'Atalanta non è intenzionata a regalare un giocatore per il quale ha pur sempre pagato circa 6 milioni allo Swansea. Ed è soprattutto per questo che l'ipotesi di un ritorno al Chievo, così come quelle di un trasferimento al Palermo, al Bologna o al Pescara, non sono decollate e non decollano. Occhio al Sassuolo: se perderà Defrel virerà su di lui.

Possibile destinazione: Sassuolo