Non solo Sampdoria, anche l'Espanyol vuole Santon

Solo voci di mercato per Santon in questa sessione invernale? L’interessamento della Sampdoria è concreto e i blucerchiati non sembrano aver avuto ripensamenti; tuttavia, l’affondo per il terzino classe ’91 dell’Inter non è giunto, per il momento. Con l’arrivo di Pioli sulla panchina le gerarchie sulle fasce sono cambiate rispetto a quelle di De Boer: il duo Ansaldi-D’Ambrosio si è imposto e Santon non sta trovando più spazio e potrebbe partire. L’Inter, però, starebbe aspettando una giusta offerta.

Nelle ultime ore un’altra pretendente si è fatta avanti: l’Espanyol. Il club spagnolo ha mostrato interesse concreto, ma non ha ancora formulato un’ipotesi di acquisto da far recapitare alla società di corso Vittorio Emanuele II. Con il mercato in chiusura l’Inter ha fretta di cedere giocatori in esubero. Più volte, infatti, il ds Ausilio ha confermato la volontà del club di consegnare a Pioli una rosa ridimensionata e competitiva.