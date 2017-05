Nonostante le smentite, l'Inter continua a valutare le ipotesi per il dopo-Pioli

Con la sconfitta di ieri sera contro il Napoli il futuro di Pioli è sempre più lontano dall’Inter.

Suning vuole tornare immediatamente a vincere e sa che la prima cosa necessaria per creare un ciclo vincente è avere un allenatore tra i migliori al mondo. Proprio per questo motivo Zhang continua a pressare Simeone per convincerlo ad allenare l’Inter già nella prossima stagione, il “cholo” però vuole rimanere a Madrid per un’altra stagione e si libererebbe solo per il 2018. Se non si dovesse arrivare a Simeone l’Inter allora dovrebbe valutare due soluzioni:

Soluzione 1: Spalletti

Il tecnico giallorosso con ogni probabilità in estate saluterà la capitale è ha già contatti, continui, con la dirigenza nerazzurra. In ogni caso la scelta di Spalletti non convince del tutto Suning per via delle richieste del tecnico toscano: contratto pluriennale senza clausole d’uscita, stipendio molto alto e giocatori di livello per puntare subito al campionato. Accontentando le sue richieste, ovviamente, verrebbe meno la possibilità di puntare a Simeone o qualche altro top allenatore già dalla prossima stagione.

Soluzione 2: Pioli

Stefano Pioli, infatti, potrebbe rimanere sulla panchina dell’Inter ma solo per una mancanza di alternative. Non chiede un contratto lungo, anzi nel suo contratto di allenatore c’era una sola stabile( 2016-2017) più una opzione per il prossimo anno. L’Inter pianifica il futuro partendo dalle basi: cioè dall’allenatore. Suning vuole un top ma con Simeone libero solo dal 2018 si rischia di dover ripiegare su una seconda scelta come Spalletti o Pioli.