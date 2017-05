Notte da incubo per il Milan: 4-1 Roma che sbanca San Siro, il Napoli torna a -1

Altro week end di dolori per le milanesi che sembrano giocare alla sfida di chi fa peggio per non entrare in Europa League. La Roma domina in lungo e in largo e riparte dopo la batosta subita nel derby contro la Lazio di settimana scorsa, tenendo a bada il Napoli prima della sfida alla Juventus. Nel primo tempo i giallorossi vanno agevolmente sul 2-0 con una doppietta di Džeko che trova il suo record di reti, ma la squadra di Spalletti sbaglia un numero incredibili di occasioni senza chiudere la partita dopo i primi 45 minuti. Nella ripresa ritmi molto più bassi e per poco il Milan non la riapre con Pasalić, c'è però El Shaarawy a rimettere a distanza di sicurezza i padroni di casa che affondano nel finale con il rigore di De Rossi. Fischi di San Siro, un po' per il Milan, un po' anche per Spalletti che ha preferito lasciare in panchina Francesco Totti che ha visto così solo da spettatore il suo ultimo Milan-Roma (con tanto di coro c'è solo un capitano da parte dei tifosi rossoneri...).

Cronaca

Grande avvio della Roma che punisce subito il Milan: errore dei rossoneri in fase di impostazione, recupera Salah che serve Džeko che con un gran destro batte Donnarumma dal limite. Poi è il portiere del Milan a salvare tutto sulla conclusione da fuori di Perotti, deviando sul palo il possibile 0-2. La reazione dei padroni di casa si fa attendere ma Sosa prova a suonare la carica con un gran destro al 23', deviato in angolo da Szczesny. La Roma vuole però chiuderla subito e al 28' arriva il raddoppio con Džeko che sugli sviluppi di un corner anticipa De Sciglio e Lapadula, superando ancora una volta Donnarumma. È solo Roma in campo e arrivano tante altre occasioni per la squadra di Spalletti, c'è il palo di Nainggolan e gli errori sotto porta di Perotti e Salah.

In avvio di ripresa Montella si gioca la carta Bertolacci a centrocampo (al posto di uno spento Mati Fernández), invertendo anche i due esterni Suso e Deulofeu. Il Milan però non riesce a riaprire la partita; anzi, è la Roma che si avvicina al 3-0 con Emerson Palmieri, Džeko e il neo entrato El Shaarawy. Pasalić prova a dare speranza con il gol al 77', ma neanche due minuti più tardi El Shaarawy fa tris dopo la sponda di Džeko. Nel finale arriva anche il 4-1 con il rigore realizzato da De Rossi dopo il fallo di Paletta su Salah lanciato a rete (con rosso diretto al centrale rossonero).

La statistica

37 - I gol stagionali di Džeko, suo miglior bottino in carriera (il precedente record era di 36 reti con la maglia del Wolfsburg nella stagione 2008/2009).

Il Tweet

Dopo l'ultimo derby di Roma, arriva anche l'ultimo Milan-Roma di Totti (anche se il capitano giallorosso non scende in campo). I tifosi rossoneri lo omaggiano così prima della partita...

Il migliore

Edin DŽEKO - Dopo due partite no, in cui era rimasto a secco e fallito tante occasioni, ecco che il bosniaco si risveglia con una doppietta. L'ex Manchester City apre subito i giochi all'8', poi ne approfitta ancora prima della mezz'ora, oltre all'assist per El Shaarawy nella ripresa. Raggiunto e superato il suo record realizzativo, con una doppietta che potrebbe valere il 2° posto.

Il peggiore

Fernández SUSO - Nel Milan non si salva nessuno, con una difesa veramente da incubo. Il problema difesa, però, lo conoscevamo già, ultimamente a deludere è anche l'attacco con Deulofeu e Suso inconsistenti. L'ex Liverpool non crea assolutamente nulla nella metà campo avversaria e viene stoppato con estrema facilità dal duo Juan Jesus-Emerson Palmieri.

Tabellino

Milan-Roma 1-4

Milan (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, C.Zapata, Paletta, Vangioni (69' Ocampos); Pasalić, JE Sosa (88' G.Gómez), Mati Fernández (46' Bertolacci); Suso, Lapadula, Deulofeu. All. Vincenzo Montella

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Emerson Palmieri, Manolas, Fazio, Juan Jesus; L.Paredes, De Rossi; Salah, Nainggolan (72' Grenier), Diego Perotti (60' El Shaaway); Džeko (84' Bruno Peres). All. Luciano Spalletti

Marcatori: 8' e 28' Džeko (R); 76' Pasalić (M); 78' El Shaarawy (R), 87' rig. De Rossi (R)

Arbitro: Nicola Rizzoli, della sezione di Bologna

Ammoniti: 48' Vangioni, 59' Lapadula, 63' Manolas, 63' Bertolacci, 77' Ocampos

Espulsi: 86' Paletta (M)