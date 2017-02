Nuova bufera su Juve-Inter, Rizzoli ferma Icardi lanciato in porta: come mai?

Quando finirà Juventus-Inter? Difficile dirlo. Specie se, a 48 ore di distanza dal triplice fischio di domenica sera, accade che a rilanciare la polemica sia la tv ufficiale nerazzurra. Inter Channel ha infatti mandato in onda un video girato dagli spalti durante il secondo tempo del big-match di Torino. Nel mirino torna nuovamente Nicola Rizzoli. L’arbitro, nell’episodio in questione, chiede a Giorgio Chiellini di battere per una seconda volta una punizione che aveva già calciato in modo sommario e pareva diretta a Mauro Icardi, solo davanti a Gigi Buffon. Che cosa è successo? Proviamo a capirlo frame dopo frame.

Il fuorigioco

L’azione viene fermata correttamente dal primo assistente di Rizzoli, Di Fiore, che ravvisa una posizione irregolare di Perisic sul lancio in profondità di Murillo.

Il primo tentativo di Chiellini

Alex Sandro raccoglie il pallone per primo e lo tocca per Chiellini, che si incarica di battere la punizione ma calcia male e dirige la sfera verso Icardi. Rizzoli, subito dopo la battuta, ferma il gioco e chiede al difensore della Juventus di ripetere. Il motivo sembra essere il diverso posizionamento della palla rispetto a quello in cui ha ricevuto la palla Perisic (come dovrebbe accadere da regolamento). Icardi, però, è visibilmente sorpreso dalla decisione di Rizzoli.

Il secondo tentativo

A scagionare Rizzoli dalle polemiche potrebbe essere quanto accade poco dopo. Chiellini batte nuovamente la punizione, ma l’arbitro lo ferma ancora e gli chiede di eseguire il calcio piazzato per una terza volta. Anche in questa seconda occasione, infatti, ha battuto in una posizione differente da quella corretta.

Il finale

Alla fine, Chiellini batte la punizione per una terza volta e passa a Buffon. Dire che però sia la posizione corretta è difficile. Così come giudicare questa nuova polemica. Così è se vi pare...