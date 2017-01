Nuovo sponsor sulle maglie del Genoa, accompagnato dalle frasi di De André

E' tempo di cambiamenti in casa-Genoa, come spesso capita a gennaio: il calciomercato la fa da padrone, con due partenze illustri - Pavoletti e Rincon - e quattro nuovi arrivi - Pinilla, Morosini, Beghetto e Taarabt, ma non solo. Cambia anche lo sponsor tecnico sulle maglie del Grifone: un'operazione accompagnata da una campagna di marketing molto particolare.

Il nuovo sponsor infatti non è ancora stato svelato: il club lo renderà noto in maniera graduale, e al suo posto per ora il Genoa sulla maglia avrà delle frasi di Fabrizio De André, grande supporter del Grifone: “Al Genoa scriverei una canzone d’amore, ma sono troppo coinvolto” è la frase d'apertura alla prima casalinga del nuovo anno.

" Non sarà un semplice sponsor commerciale alla ricerca di notorietà bensì uno sponsor valoriale che del Genoa e del suo mondo vuole condividere tradizioni, appartenenza, unicità "

Altre frasi seguiranno nel contesto della produzione di maglie in stile limited edition ognuna delle quali avrà luce per un solo match. Per scoprire il nome dello sponsor e le maglie inedite non resta che seguire il Grifone nelle prossime partite.

