Nuovo tentativo del Leicester per Acerbi: secco ‘no’ del Sassuolo

Il Leicester sta cercando, in vista della fase a eliminazione diretta della Champions League e della corsa alla salvezza in Premier, altri tasselli per rinforzare la rosa. Dopo l’arrivo di Ndidi dal Genk, i dirigenti delle Foxes sono alla ricerca di un difensore di primo livello: il primo nome sul taccuino è quello di Francesco Acerbi, giocatore di proprietà del Sassuolo.

IL LEICESTER TENTA IL COLPO ACERBI

Il Leicester nelle ultime ore ha fatto un nuovo tentativo per acquistare il difensore dei neroverdi. Il Sassuolo, al momento, non ha alcuna intenzione di cedere il proprio difensore nel bel mezzo del campionato. A meno di clamorose offerte il giocatore, almeno fino a giugno, non si muoverà dall’Emilia Romagna.

L’IMPORTANZA DI ACERBI PER IL SASSUOLO

In 3 anni con la maglia del Sassuolo, Acerbi ha collezionato 113 presenze in tutte le competizioni. In particolare, lo scorso anno, è stato uno dei giocatori fondamentali per l’approdo in Europa League della squadra di Di Francesco. Il difensore, inoltre, non si fa mancare anche in area avversaria: sono ben 10 i gol realizzati dal 2014 a oggi.

