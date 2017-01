Ocampos c'è! Accordo concluso, l'argentino arriva al Milan in prestito secco

Dentro Deulofeu e Ocampos, fuori Niang: il Milan si rifà il look sugli esterni nel mercato di gennaio. Dopo le visite mediche effettuate in mattina, è infatti ufficiale l'arrivo dell'esterno argentino del Genoa, via Marsiglia.

Il Milan chiude il suo mercato

Dopo gli arrivi di Storari e Deulofeu, quello di Ocampos è l'ultima operazione in entrata dei rossoneri nonostante gli infortuni di De Sciglio e Bonaventura. Il difensore verrà rimpiazzato dalla mancata partenza di Vangioni (che interessava al Chievo), mentre - al momento - viene considerato improbabile l'arrivo di Miguel Veloso per sostituire il centrocampista ex Atalanta. C'è ancora un po' di spazio per agire nel mercato in uscita: si attende l'ufficialità per l'approdo di Rodrigo Ely nella Liga, mentre Luca Vido, bomber della Primavera, è stato ceduto in prestito al Cittadella.