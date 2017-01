Ocampos c'è! L'argentino arriva al Milan in prestito secco: "Per me è un sogno che si avvera"

Dentro Deulofeu e Ocampos, fuori Niang: il Milan si rifà il look sugli esterni nel mercato di gennaio. Dopo le visite mediche effettuate in mattina, è infatti ufficiale l'arrivo dell'esterno argentino del Genoa, via Marsiglia.

Dopo la chiusura dell'operazione Palladino-Genoa, i rossoblu hanno finalmente liberato l'argentino che ha firmato fino alla fine della stagione con i rossoneri. Si tratta però di prestito secco (500 mila euro di spesa), con l'ex Monaco che rientrerà poi al Genoa visto che sono rimasti inalterati gli accordi tra il club ligure e il Marsiglia. A fine dell'annata 2016/2017, infatti, i rossoblu potranno decidere di riscattare il classe '94 versando 10 milioni ai transalpini, oltre a garantire al Marsiglia il 25% del ricavato di un'eventuale cessione successiva.

Ecco le prime parole del nuovo giocatore rossonero...

" Che effetto mi fa essere al Milan? Sono orgoglioso. Avere questa maglia è un sogno che si è realizzato. Mi piace molto il modo di giocare, tutta la squadra è davvero ottima. In ogni linea, credo che mi troverò molto bene. Numero di maglia? Avrei optato per la 11, ma bisogna vedere se è disponibile. [Ocampos a Sky Sport] "

Il Milan chiude il suo mercato

Dopo gli arrivi di Storari e Deulofeu, quello di Ocampos è l'ultima operazione in entrata dei rossoneri nonostante gli infortuni di De Sciglio e Bonaventura. Il difensore verrà rimpiazzato dalla mancata partenza di Vangioni (che interessava al Chievo), mentre - al momento - viene considerato improbabile l'arrivo di Miguel Veloso per sostituire il centrocampista ex Atalanta. C'è ancora movimento nel mercato in uscita: Rodrigo Ely ceduto all'Alavés, mentre Luca Vido, bomber della Primavera, è stato ceduto in prestito al Cittadella.