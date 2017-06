Offerte troppo basse per i diritti tv, la Lega Calcio rinvia l'assegnazione per il prossimo triennio

Forse non è ancora giunto il momento di parlare di caos. Ma, di certo, si può dire che la situazione relativa all’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2018-2021 della Serie A abbia subito una brusca battuta d’arresto nella giornata odierna. Un sabato aperto con il rifiuto di Mediaset e chiuso dal rinvio di Carlo Tavecchio, il quale ha comunicato che i club di massima divisione hanno deciso di non assegnare a nessuno dei contendenti i pacchetti televisivi.

Il no di Mediaset

A lasciar intendere che fosse una giornata complessa, era stato il comunicato diramato da Mediaset in mattinata. Il Consiglio di Amministrazione del Biscione ha infatti "deciso di non presentare alcuna offerta all'asta”. Le motivazioni sono presto dette: "Al di là dei contenuti sportivi e dei valori economici attribuiti ai singoli pacchetti, ribadiamo che la formulazione dell’invito a presentare offerte è totalmente inaccettabile in quanto abbatte ogni reale concorrenza e penalizza gran parte dei tifosi italiani costretti ad aderire obbligatoriamente a un’unica offerta commerciale. Mediaset si riserva di ricorrere in tutte le sedi competenti".

L’Assemblea di Lega rinvia le decisioni

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero arrivate offerte per quattro dei cinque pacchetti da Sky e Perform Group. Così facendo, la Lega ha sfruttato una clausola nel bando che le permetteva di non assegnare i pacchetti nel momento in cui anche solo uno dei cinque in vendita non avesse raggiunto la base d’asta. Stando a quanto riporta Repubblica, Sky avrebbe offerto 440 milioni (230 milioni per il pacchetto A con base d'asta a 200 milioni, 210 per il D con base d'asta a 400). Una cifra ritenuta insufficiente, considerando che dal triennio 2015-2018 si erano ottenuti nel complesso 943 milioni. Se l’obiettivo era sfondare il miliardo, la Serie A ha fallito e si è decisa a rinviare ogni decisione.

Tavecchio: "Offerte che non rappresentano il valore reale del nostro calcio"

" E' stata una riunione abbastanza rapida viste le proposte pervenute. Ritenendo che le offerte non rappresentano il valore reale del calcio italiano, l'assemblea ha deciso di non assegnare a nessuno i diritti per il triennio 2018-2021. Si procederà con un nuovo bando dallo stesso valore di partenza (un miliardo di euro, ndr) e ci sarà tempo fino a novembre. "

Luigi De Siervo (ad Infront): "Troveremo la quadra"

" Siamo aperti a tutte le possibilità, il valore resta. Chi ha offerto, Sky in particolare, ha fatto la scelta di non investire sul calcio e di puntare su altro. Noi siamo fiduciosi di trovare la quadra. Non esistono spaccature, il clima è sereno. Nessuno può pensare di prendere per la gola la Lega oggi, non si arretra di una virgola. Ci siamo arrivati vicini, a un tanto così: c'è stato un forte interessamento da parte di Amazon e Google. Il prodotto calcio italiano è più in salute di quello che ci si aspetta. C'è un mercato, c'è un interesse. I campioni nazionali hanno deluso, la grande Telecom legittimamente ha scelto di non offrire. "