Offese a un tesserato della Roma, il giudice sportivo ammonisce Allegri. Milan: 1 giornata a Suso

Un’offesa ai danni di un collaboratore del tecnico romanista Luciano Spalletti (secondo il Corriere dello Sport si tratterebbe di Daniele Baldini) costa un’ammonizione a Massimiliano Allegri. Lo si legge nel consueto comunicato riepilogativo del Giudice Sportivo di Serie A che ha punito l’allenatore juventino per "per avere, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive nei confronti di tesserato della Soc. Roma; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Nessuna multa solo un richiamo per Allegri che sarà regolarmente in panchina domenica nella sfida contro il Crotone, che può regalaere il 6° scudetto consecutivo.

Un turno a Suso e Borja Valero

Il Giudice ha inoltre squalificato per una giornata Davide Astori (Fiorentina), Jesus Joaquín Fernandez Saez 'Suso' (Milan), Stefan Radu (Lazio), Vasco Regini (Sampdoria), Borja Valero (Fiorentina). 10mila euro di multa al tecnico del Genoa Ivan Juric "per avere, al 33' del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata da un Assistente” mentre ammenda di 20mila euro per il Torino "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo di notevole potenza che provocava danneggiamenti ad una grata metallica nei pressi della barriera di recinzione e arrecava un forte trauma acustico al delegato alla sicurezza della società granata