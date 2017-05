Oltre a Totti chi saluta domenica: da Palacio a Gonzalo Rodriguez

Giornata di brividi e forti emozioni quella che ci apprestiamo a vivere: già, non ci sarà spazio solamente per il Totti-day all'Olimpico di Roma, di addii eccellenti ne vedremo altri nel corso della 38esima giornata, tutti più o meno concordati oppure ormai nell'aria. Lo spettro emozionale è dei più vari, tra coloro che si sono congedati con lettere aperte ai tifosi e chi ha sbattuto la porta prima di andarsene.

Rodrigo Palacio, gioia nerazzurra

Con l’Inter non ha mai vinto nulla – non è capitato esattamente nella congiuntura ideale dei nerazzurri – ma El Trenza ha impiegato davvero poco per far breccia nei cuori dei tifosi. Esemplare per atteggiamento e professionalità, nell’ultimo anno ha fatto più che altro da chioccia per i giovani attaccanti dell’organico nerazzurro e domenica saluterà i tifosi in occasione della sfida contro l’Udinese, l’ultima recita con l’Inter. Tre le diapositive memorabili, in ordine sparso: l’eurogol da fuori area contro il Bologna in Coppa Italia, il colpo di tacco che ha deciso un derby ai tempi della gestione Mazzarri e l’incredibile parata su Carrozza in Coppa Italia contro il Verona. Già, perché l’argentino ha anche difeso i pali della porta nerazzurra!

Joe Hart, il gentleman si congeda

Altro gentleman in uscita dal massimo campionato italiano: Joe Hart ha infatti lasciato intendere che tornerà al Manchester City a fine anno dopo una sola stagione in granata. Annata dai sapori contrastanti per il numero uno della Nazionale inglese: prodezze tra i pali intervallate da svarioni. Non l’ha aiutato la filosofia garibaldina del Toro, sesto miglior attacco ma anche quarta peggior difesa con serie aperta di 19 partite con almeno un gol al passivo (record per il club). Al netto di qualche passaggio a vuoto il portiere di Shrewsbury è riuscito comunque a farsi benvolere dal pubblico di fede granata.

Joe Hart of England and TorinoGetty Images

Raimondi e Migliaccio, senatori salutano

Parlare di Cristian Raimondi (meglio conosciuto dalle parti di Bergamo come CR77) e Giulio Migliaccio equivale a chiamare in causa due mostri sacri dell’Atalanta, beniamini assoluti dei tifosi nonché autentiche bandiere del club orobico. Dopo aver combattuto mille battaglie nel nome della Dea i due saluteranno il pubblico dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia in occasione del match contro il Chievo. 285 presenze in due con l’Atalanta: serve aggiungere altro?

Keisuke Honda, addio con gol

In una lettera aperta ai tifosi del Milan il fantasista giapponese ha annunciato il suo addio al club a fine stagione. Con ogni probabilità Keisuke Honda non verrà mai rimpianto dal popolo rossonero, ma il suo è stato un congedo da professionista: si è fatto trovare pronto da Montella contro il Bologna e ha siglato il gol su punizione che ha messo in ghiaccio la qualificazione in Europa League. E pensare che agli albori della gestione Filippo Inzaghi Honda sembrava sul punto di caricarsi il Milan sulle spalle: sei gol nelle prime sette partite della Serie A 2014/2015 sembravano il preludio di un’annata da top player, poi il giapponese si è spento insieme a tutto il Milan. Dopo i chiaroscuri della legislatura Mihajlovic con Montella era piombato nell’oblio.

Gonzalo Rodriguez, addio al veleno

Addio illustre in casa Fiorentina: capitan Gonzalo Rodriguez saluta infatti la compagnia viola dopo cinque stagioni e oltre 200 gettoni. Oltre che deliziare il Franchi il difensore centrale argentino ha fatto le fortune dei fantallenatori che hanno puntato su di lui in sede d’asta in questi anni: ben 21 i gol spalmati nelle sue prime quattro stagioni di A, prima della fisiologica flessione di quest’anno (solo un gol in 25 presenze finora). Un addio dal retrogusto amaro quello del Mariscal: “La società ha offerto il 25% in meno ma i soldi non sono il problema. Hanno fatto le cose male. Non volevo andare via, ma se la società non ti chiama e non fa una trattativa con il procuratore capisco che devo lasciare. Restare in Serie A? Ho chiesto al mio agente di non parlarmi di nulla fino a dopo la mia ultima partita di questa stagione. Dopo l'ultima partita deciderò.”

Gonzalo Rodriguez Fiorentina Sassuolo 2016LaPresse