Oltre Pavoletti c'è di più: i nomi per un Napoli da scudetto

Pochi club, probabilmente, hanno le idee più chiare del Napoli quando si parla di mercato di riparazione. E da settimane, non da oggi. Il buco che la società partenopea si è messa in testa di colmare, sin da quando Arkadiusz Milik si è fatto male con la propria nazionale, è uno e solo uno: il centravanti, nonostante un Dries Mertens da due gol a partita di media. E il centravanti, come si sa, sta per arrivare: è fatta per il genoano Leonardo Pavoletti. Basterà per tenere vive le ultimissime fiammelle di speranze scudetto? Difficile: 7 punti di distacco dalla Juventus al giro di boa, 7 punti che potenzialmente possono salire a 10, sono quasi una sentenza. Ma fare tutto il possibile per non gettare la spugna, quello sì è un obbligo. Colmando, se possibile, le ultime lacune di una rosa già irrobustita in estate, nonostante la partenza di Higuain.

Gonzalo Rodriguez

Borriello Gonzalo Rodriguez - Cagliari-Fiorentina - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Una difesa che ultimamente fa acqua da tutte le parti è il vero punto debole di una squadra che, pur in mancanza di centravanti veri, ha al contempo il miglior attacco del campionato. I ko di Chiriches e Koulibaly, con il senegalese che a gennaio lascerà Napoli per andare a giocare la Coppa d'Africa, indurrebbero a pensare a un rinforzo di peso per un reparto che ha più quantità che qualità. Certo, come si diceva gennaio è gennaio: difficile che i grandi colpi si concretizzino qui. Ma se si pensa che il contratto di Gonzalo va a scadenza a giugno, e che i problemi con la Fiorentina sono ormai noti, l'occasione per De Laurentiis e Giuntoli potrebbe essere lì, sotto il naso. Anche se dipenderebbe tutto dalla contemporanea uscita di uno dei cinque centrali attualmente in rosa. Ancor meno semplice risolvere i problemi tra i pali: l'impreciso Reina è ormai più uomo spogliatoio che portiere completamente affidabile, ma al massimo arriverà un buon secondo (Sportiello?).

Sime Vrsaljko

Diego Costa (Bayern) à la lutte avec Sime VrsaljkoAFP

Vice-Hysaj cercasi. A Napoli a dire il vero non è una priorità, ma forse dovrebbe esserlo. Perché l'albanese, in barba al turnover sarriano, ha fin qui rifiatato pochissimo: non solo per il suo status di pupillo dell'allenatore, ma anche e soprattutto perché alle sue spalle c'è il vuoto, se si considera che Maggio ha 34 anni e non offre più garanzie ad alti livelli. Non è un caso che in estate il club avesse chiuso per l'arrivo dall'Inter di Davide Santon, poi bocciato alle visite mediche. E così il nome buono potrebbe essere proprio quello del “solito” Vrsaljko, in campo solo 180 minuti in Liga con la maglia dell'Atletico Madrid. Le controindicazioni non mancano: quando si parla di prestito gli spagnoli sembrano far finta di non sentire, e lo stesso croato in estate ha già snobbato apertamente il Napoli preferendo intraprendere l'avventura spagnola. Senza contare che, essendo già sceso in campo nella fase a gironi, il giocatore non sarebbe utilizzabile in Champions League. Opzione da non scartare a priori, però.

Leon Bailey

Il vero insostituibile del Napoli, però, è un altro: José Maria Callejon. Lo dicono i numeri: dal suo arrivo in Italia lo spagnolo ha saltato solo una partita di campionato, peraltro per squalifica e non per scelta tecnica. Il ragazzino del Genk, 18 anni, origini giamaicane, farebbe in questo senso al caso di Sarri, nonostante le sue caratteristiche siano completamente diverse da quelle dello spagnolo: mancino, Bailey è dotato di passo, dribbling, fantasia e accelerazioni da campione. E quando parte da destra per puntare l'uomo e accentrarsi, tenerlo legato diventa un'impresa. C'è anche il Napoli su di lui, tanto che qualche settimana fa il padre si è palesato a Castelvolturno: portarlo in azzurro sarebbe un investimento per il presente e per il futuro.