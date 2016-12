Orsolini-Milan la trattativa è saltata: oltre all'Atalanta c'è il Chelsea pronto a inserirsi

Il destino di Riccardo Orsolini si allontana da quello del Milan. La trattativa pare essersi infatti arenata nelle ultime ore. Sebbene Adriano Galliani avesse negli ultimi giorni cercato di piazzare la zampata decisiva. La volontà del giocatore, seguito anche da Atalanta e Juve, è sempre stata quella di vestire rossonero. E la dirigenza di via Aldo Rossi faceva leva proprio su questo aspetto per ammorbidire le richieste dell’Ascoli.

Ma in giornata odierna è arrivato il no di Sino-Europe Sports Investment (SES), il gruppo che sarà futuro proprietario della società rossonera. I cinesi non sono infatti convinti dell’investimento. In questa stagione, Orsolini, che è cresciuto proprio nel vivaio dell’Ascoli, si è messo in luce attirando su di sé le attenzioni di molti club. Su tutti il Milan, appunto, il quale aveva superato l’Atalanta nella corsa all’esterno marchigiano. Giocatore fortemente voluto anche da mister Montella che ha avuto modo di apprezzarne le qualità nel campionato cadetto.

Dopo l’opposizione della cordata cinese all’operazione, si apre un nuovo scenario per il futuro di Orsolini. Nonostante l’Atalanta (forse in collaborazione con la Juventus) non demorda, si sta inserendo con decisione il Chelsea. La società londinese sarebbe pronta a formulare un’offerta ufficiale, dopo aver sondato il terreno nei giorni scorsi. Antonio Conte lo sta seguendo con attenzione ed è stato stregato dal talento del ragazzo. Il Milan pare aver abbandonato la corsia, ma la gara è ancora aperta e adesso la pista si tinge di Blue(s).

Simone Marvulli(@sim_marvulli)

