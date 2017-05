Pagelle a confronto: Acquah, quando un'espulsione divide anche i voti

Pjanic decisivo o inutile dalla panchina?

Il bosniaco è entrato a gara in corso nel sofferto derby pareggiato in extremis dalla Juventus col Torino. L'ex Roma ha dato il cambio a un Khedira piuttoso in affanno, ma non ha convinto comunque del tutto chi è andato a stilare il suo giudizio. Due conclusioni e 4 occasioni create, con un totale dell'85% di passaggi complessivi e tre cross, ma anche una sola palla intercettata e alcune sbavature in fase di costruzione e soprattutto di rifinitura.

Acquah, quando un rosse divide anche nel giudizio

E' stato certamente il caso più discusso del weekend calcistico italiano, Giusta o esagerata l'espulsione del centrocampista granata nel secondo tempo con la Juventus. Se prendiamo ad esempio proprio Pjanic, il ghanese ha completato il 94% dei passaggi incassando due cartellini negli unici due falli sanzionati da Valeri. Una prestazione di sostanza, e non di qualità, quello comunque che spesso gli chiede Mihajlovic, inquinata però sicuramente da quel doppio giallo che ha inevitabilmente compromesso e cambiato le sorti del match.

Benali, quando un rosso vale comunque la sufficienza

Pescara già retrocesso, e sconfitto in casa dal Crotone. La frustrazione dei uno dei migliori di questa comunque negativa stagione degli abruzzesi ha giocato un brutto scherzo a Benali, espulso nel finale del match. Il giocatore libico ha completato l'82% dei passaggi, due tiri provati e il 50% dei tackle riusciti.