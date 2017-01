Pagelle a confronto: D’Ambrosio colpevole sul gol di Pellissier ma comunque sufficiente?

D’Ambrosio, tremendo in difesa ma si salva spingendo

Nel quinto successo consecutivo dell’Inter che rilancia le ambizioni di terzo posto dell’Inter di Stefano Pioli: una delle poche note stonate in casa nerazzurra è indubbiamente la prestazione di Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter colpevole di una sciagurata marcatura in occasione del gol di Pellissier: un errore che poteva costare caro e che gli vale l’insufficenza di quasi tutti i maggiori siti e quotidiani d’informazione: c’è però chi in contotendenza sceglie di chiudere un occhio e premiare maggiormente il proprio coraggio in attacco: nella sua partita c’è una conclusione fuori di poco, 44 passaggi e due cross interessanti.

Buffon formidabile su Kalinic e Chiesa ma quell’incertezza sul gol di Badelj…

Di solito la sua valutazione non fa mai discutere ma questa volta la sua prestazione finisce sul banco degli imputati. Il portiere della Nazionale è impegnatissimo ed evita un passivo più pesante rispondendo da campione su Kalinic e Chiesa: in occasione di entrambe i gol SuperGigi non sembra inappuntabile: il rasoterra del croato che vale l’1-0 sembra tutto fuorché imprendibile, l’errore più macroscopico è però quello sul gol di Badelj che lo trafigge da 40 metri.

Juan Jesus perfetto in difesa ma quell’ingenua ammonizione rovina tutto

Per la seconda partita consecutiva la Roma non subisce gol e porta a casa un successo esterno su un campo notoriamente ostico come quello di Udine. Nonostante i friulani fatichino a rendersi pericolosi dalle parti di Sczezsny, la partita di Juan Jesus fa discutere. Il brasiliano nel primo tempo si immola su un tiro a botta sicura di Zapata e azzecca praticamente tutte le chiusure e diagonali però per alcuni neanche questo basta: perché una sanguinosa palla persa potrebbe riaprire il match e soprattutto perché nel finale si fa ammonire ingenuamente rimediando un cartellino pesante che lo costringerà a saltare la sfida col Cagliari.