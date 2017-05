Pagelle a confronto: Deulofeu inefficace ma resta comunque il migliore del Milan?

Deulofeu è in fase calante?

Dopo la prestazione non convincente contro l’Empoli, lo spagnolo delude anche contro il Crotone. Qualche fiammata delle sue, ma non riesce ad essere efficace per il suo Milan. Poco incisivo, questa sembra essere solo una brutta copia del Deulofeu ammirato prima della sosta per le Nazionali di marzo. Si sarebbe potuto ‘salvare’ con l’assist per Lapadula, ma l’attaccante ex Pescara ha fallito davanti alla porta…

Khedira colpevole sui gol presi dalla Juventus?

Nel primo tempo fatica, come tutta la Juventus. Nella ripresa si riscatta e sfiora in ben due occasioni il gol ma Berisha si supera. C’è chi gli imputa - la carta stampata - i gol di Conti e Freuler, dove il tedesco è parso poco reattivo, chi premia la sua solita continuità a centrocampo. Ci resta però qualche dubbio: si passa da 7 a 5,5, i conti non tornano…

Murillo, non proprio una certezza

A prendersi il ‘titolo’ di peggior in campo è sicuramente Nagatomo, ma è tutta la difesa dell’Inter - ancora una volta - a non convincere e a soffrire. Medel e Murillo faticano a contenere Mertens: basta il fatto che il belga non segni per regalare alla coppia di centrali dell’Inter la sufficienza? L’intesa tra i due sarà pur ottima, ma dietro si continua a ballare.