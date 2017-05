Pagelle a confronto: Donnarumma calamità o salvatore del Milan?

Donnarumma e una papera che divide

Il Milan non sa più vincere. Nella corsa all’Europa League (o meglio alla corsa per evitare il 6° posto), i rossoneri vengono fermati anche dall’Atalanta, anche se sono i bergamaschi a recriminare per l’1-1 finale. Padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Conti, con una mezza papera di Donnarumma che si fa scappare il pallone messo in mezzo da Spinazzola, favorendo così l’inserimento del difensore dell’Atalanta. Errore imperdonabile, se non che lo stesso Donnarumma salvi il Milan in altre occasioni. Nel primo tempo si supera su Alejandro Gómez e nella ripresa compie un miracolo su Kessié. Ok l’errore sul gol di Conti, ma se non ci fosse stato Donnarumma il Milan avrebbe perso anche a Bergamo...

Sturaro: basta entrare nell’azione del gol per prendere la sufficienza?

Contro la Roma, Allegri ha scelto di fare un po’ di turnover e di inserire in campo i non titolarissimi - per così dire - Asamoah, Sturaro e Lemina. Dall’altra parte c’era invece una Roma con il coltello tra i denti e il centrocampo bianconero è finito per essere neutralizzato senza problemi. Sturaro corre, a volte a vuoto, ma fa il suo in mezzo al campo. Entra anche nell’azione del gol di Lemina, ma basto questo per prendere la sufficienza? Per Tuttosport è un guizzo che merita addirittura il 6,5, di diverso avviso il Corriere dello Sport che valuta l’ex Genoa come il peggiore dei bianconeri insieme a Cuadrado.

Badu è il migliore o il peggiore dei suoi?

L’Udinese si trova a fare da arbitro nel duello Empoli-Crotone per la corsa salvezza. I friulani perdono a Crotone per 1-0 e tutta la squadra di Del Neri delude allo Scida. Di difficile interpretazione la performance di Badu: il ghanese manca in avvio di gara il vantaggio per i bianconeri, ma poi si rifà con una presenza dominante a centrocampo. C’è chi gli dà 7 per la volontà messa in campo, chi 5 per l’errore che indirizza la partita verso i calabresi. La verità dovrebbe stare nel mezzo...