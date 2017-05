Pagelle a confronto: Francesco Totti e un 10 in pagella che fa discutere e decide il Fantacalcio

Francesco Totti e un 10 che fa discutere

10 alla carriera. E’ questo il voto unanime che diverse testate hanno voluto dare a Francesco Totti per la sua ultima partita in Serie A con la maglia della Roma. Un voto alla carriera di un campione inimitabile ma che divide… Perché la prestazione del capitano è certamente stata lungi dall’essere eccellentebensì sufficiente. Un voto che ha certamente fatto storcere chi gioca al fantacalcio e magari proprio per quel 10 ha visto sfumare una vittoria decisiva o magari un campionato intero… Ma davanti a un fuoriclasse così grande si può chiudere un occhio, oppure no?

Basta, disastroso o sufficiente

Nella pesante vittoria del Crotone sulla Lazio c’è il marchio di Andrea Nalini, autore della prima doppietta in Serie A. L’ex esterno della Salernitana ha fatto il bello e il cattivo contro Dusan Basta, decisamente in difficoltà e incapace di presidiare al meglio la fascia destra. C’è però anche chi a sorpresa assolve l’ex friulano…

Zapata, quando nemmeno un gol evita l’insufficenza

Il gol conclusivo della Serie A 2016-2017 lo ha messo a segno Duvan Zapata, una rete ininfluente a San Siro che non è bastata all’Udinese per evitare una sonora sconfitta contro l’Inter. Nonostante questo gol la prestazione del colombiano divide… Se per alcuni è di gran lunga il migliore della squadra di Del Neri, altri non dimenticano le tante occasioni gettate al vento nella prima parte di gara.