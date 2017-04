Pagelle a confronto: Icardi, quando una tripletta può non bastare

Icardi, tre gol ma pochi elogi

Si è portato a casa il pallone, ma la sua tripletta non è stata sufficiente per evitare la sconfitta dei nerazzurri a Firenze. L’argentino ha rimpinguato il suo bottino in trasferta dove, tolta la rete su rigore di Cagliari, non segnava dalla doppietta del 21 settembre scorso a Empoli. Ora le reti lontano dal Meazza sono salite a otto e in totale Icardi vanta 24 gol nel campionato in corso. Al Franchi il momentaneo 1-2 non è bastato e gli ultimi due squilli sono arrivati a situazione ormai compromessa, ma lui il suo dovere di centravanti ha sempre dimostrato di saperlo fare. Insomma, i problemi dell’Inter sono altri e una sufficienza stiracchiata sembra un po’ ingenerosa.

Koulibaly è un pilastro anche contro il Sassuolo?

Il Napoli balla in difesa contro il Sassuolo e Kalidou Koulibaly è l’immagine di una squadra che si prende troppe pause al Mapei Stadium finendo per farsi del male da sola. Il difensore alterna cose pessime (pallone sanguinoso perso al limite dell’area a beneficio di Defrel per il diagonale a lato di Berardi) a ottimi interventi (chiusura elegante un minuto dopo sullo stesso Defrel), ma non sembra brillante e concentrato come in altre occasioni. La sua prestazione divide perché per alcuni resta comunque il pilastro della retroguardia partenopea e la giornata di appannamento non lo riguarda.

Deulofeu ci prova per un tempo, ma merita la sufficienza?

Nel Milan castigato in casa dall’Empoli è un pomeriggio duro per tutti. Montella ha tirato le orecchie a Deulofeu a fine gara affermando che "deve migliorare dal punto di vista realizzativo". Nel primo tempo, in effetti, tira senza soluzione di continuità, ma la mira non è quella giusta. Nella ripresa, sbaglia molti palloni e si perde nelle difficoltà generali. Senza dubbio non è stata la sua miglior partita da quando veste la maglia rossonera.