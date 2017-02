Pagelle a confronto: il caso Consigli e un rigore che cambia il voto

Andrea Consigli e la rettifica sul rigore parato

È il caso più discusso del weekend di Fantacalcio. Consigli ha parato o no il rigore di Inglese? Il pallone è finito sul palo e, a velocità naturale, in pochi ci hanno fatto caso. I due protagonisti hanno ammesso che c’è stata una leggera ma decisiva deviazione dell’estremo difensore che è valsa la rettifica a quasi 24 ore di distanza, con relativo +3 aggiunto ai proprietari del portiere nelle varie leghe. A giudicare dalla disparità di valutazione questo “particolare” ha inciso parecchio...

D’Ambrosio si arrende a un problema fisico: aveva demeritato?

Danilo D’Ambrosio lotta per un tempo, poi è costretto ad arrendersi a un problema fisico e lascia il suo posto ad Ansaldi. I nerazzurri dalla sua parte sfondano spesso e volentieri contro l’Empoli, ma l’ex Toro non convince tutti. L’Inter deve intervenire sui terzini in sede di mercato e questo è arcinoto, ma forse questa prestazione non era da buttare.

Sorrentino salvatore della patria o colpevole?

In Sassuolo-Chievo, oltre a Consigli, fa rumore anche la prova del collega Sorrentino. Nega il raddoppio a Politano nel primo tempo e blinda l’1-3 nel finale cancellando la possibilità di andare a segno sia a Ragusa che a Iemmello. L’esperto portiere non è irreprensibile sul gol d’apertura di Matri respingendo corto, ma il motivo non sembra sufficiente per passare dall’esaltazione alle critiche.