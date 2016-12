Pagelle a confronto: Immobile, da disastro totale a giocatore operaio

Immobile è un totale flop o sta nel mucchio?

Non segna da tanto tempo e la sconfitta contro l'Inter di certo non aiuta, eppure Ciro Immobile divide le opinioni di tutti: c'è chi lo vede come assolutamente avulso dalla partita e chi invece, nonostante tutto, ritiene che abbia comunque dato una mano per evitare di arginare il danno. Nonostante sia pericoloso in un paio d'occasioni, per tutti è chiaro che questo non è l'Immobile che ci eravamo abituati a vedere qualche tempo fa e che quello visto in campo con i nerazzurri è ben lontano dal suo livello ottimale.

Zappacosta, il nazionale che non convince

Davide Zappacosta non raccoglie i consensi di tutti: dalla Nazionale alle critiche il passo è breve e infatti se c'è chi lo esalta per i suoi movimenti senza palla e per le le sue idee di gioco, c'è anche chi vede in lui delle pecche nel confronto diretto con l'avversario quando di mezzo c'è il pallone. Di sicuro non è una bocciatura totale, ma è evidente che ci si aspetta di più da un giocatore rimasto nel cuore del ct Ventura tanto da meritarsi di indossare la maglia azzurra.

Pellegrini, genio e sregolatezza del Sassuolo

Lorenzo Pellegrini fa e disfà tutto da solo: è autore di un bellissimo gol contro il Cagliari, ma poi lascia i suoi in inferiorità numerica per un fallaccio evitabile, facendosi espellere dopo poco più di mezz'ora di gioco. Praticamente un bonus e un malus all'attivo e a seconda dei punti di vista c'è chi premia più il bonus per la prodezza, e c'è invece chi punisce più il malus per la leggerezza. A conti fatti, visto che il Sassuolo ha perso, forse l'uomo in più avrebbe fatto comodo ai neroverdi ed è questo il motivo per cui, nella 18esima giornata, il giudizio su di lui è più negativo che positivo.