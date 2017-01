Pagelle a confronto: Manuel Locatelli involuto o accanimento eccessivo e ingiustificato?

I peccati di gioventù di Locatelli costano caro

Tempi duri per Manuel Locatelli. Il giovane regista del Milan, che finora ha brillantemente sostituito Montolivo impressionando tutti per la personalità e la capacità di essere determinante anche in partite complicatissime (memorabile il gol col quale ha deciso la sfida contro la Juventus due mesi fa), sta vivendo un momento di involuzione e contro l’Udinese ha giocato una delle partite più deludenti della sua stagione: un suo scellerato appoggio ha regalato l’1-1 all’Udinese, riaprendo una partita che i rossoneri sembravano controllare. Qualcuno però l’ha voluto comunque assolvere e non essere troppo duro con un ragazzo che ha pur sempre solo 19 anni.

Posavec prodigioso ma quella papera...

Ingrata la vita del portiere. Per larghi tratti giochi la partita della vita, poi un errore può mandare alle ortiche tutto. E’ ciò che è successo al 20enne estremo difensore del Palermo, Josip Posavec che contro il Napoli ha compiuto ben 9 parate, bloccando Insigne e compagni e regalando un pari insperato alla squadra di Lopez. Il numero uno rosanero si è però anche reso protagonista di una macroscopica papera su un tiro innocuo e centrale di Mertens… Un errore che, come spesso accade, ha cancellato tutto ciò che di buono il portierino croato ha fatto nel match.

Berardi e una malezione chiamata Juventus

La Juventus si conferma stregata per Domenico Berardi. Il talento dell’Under 21, che è corteggiato e seguito da almeno due anni dal club torinese, non ha mai segnato o inciso nei match giocati contro la Signora e anche questa volta non ha affatto brillato. Nervoso, impalpabile in difesa: irritante per atteggiamento ed impegno. Nel primo tempo è però pur sempre uno dei pochi a salvarsi e provare a ribaltare l’inerzia di un match morto e sepolto dopo mezzora di gioco. Può essere sufficiente tutto ciò a salvarlo?