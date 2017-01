Pagelle a confronto: Mertens, Khedira e Paletta dividono tutti

Mertens, quando due assist non bastano

Il Napoli sbanca San Siro, affonda il Milan e ringrazia i gol di Insigne e Callejon, entrambi lanciati e ispirati da due assist al bacio del folletto belga. Mertens tiene impegnata tutta la difesa rossonera, confermandosi ormai un perfetto "falso nueve", ma si divora almeno due clamorose palle gol che avrebbero potuto chiedere in grande anticipo il match spegnendo sul nascere la rimonta degli uomini di Montella. Due errori piuttosto evidenti e grossolani che, per fortuna del Napoli, non hanno pesato sul risultato finale, ma che sarebbero potuti costare punti pesanti.

Paletta affonda con la difesa rossonera, o si salva solo lui?

Sbanda paurosamente all'inizio sulle sgommate napoletane, rischiando anche il rigore proprio su Mertens in avvio, ma nella ripresa è anche quello che guida la riscossa rattoppando la retroguardia milanista. Paletta risulta così il simbolo perfetto di un Milan a due facce, sbranato dal Napoli in avvio ma capace di reagire nella seconda parte di gara.

Khedira insostituibile o in giornata no?

La Juventus liquida agevolmente la pratica Lazio, prestazione maiuscola degli uomini bianconeri che dominano a centrocampo grazie anche al lavoro del solito insostituibile tedesco. Per i colleghi della Gazzetta, però, l'ex Real Madrid vive una giornata "no", lento e impreciso finisce col perdere il duello con Milinkovic Savic.